Министерство культуры Кыргызстана оштрафовало семь телеканалов. За неродной язык

09:59 22.01.2020

21 января 2020, Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Департамент информации и массовых коммуникаций при Минкультуры оштрафовал семь телеканалов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В департаменте пояснили, что в Кыргызстане трансляцию в эфирном цифровом вещании осуществляют 55 телерадиоорганизаций. В прошлом году были проведены внеплановые и плановые проверки, по итогам которых выдано 59 предписаний.



Плановые коснулись 21 телекомпании. За нарушение статьи 8 Закона Кыргызстана "О телевидении и радиовещании", то есть за несоблюдение должного объема программ и передач отечественного производства и на государственном языке семь телеканалов оштрафованы на 46 тысяч сомов каждый.

Штраф начислен НБТ, "ООВА ТВ", "Я", "НТВ Кей Джи", "8-й канал", "Рен ТВ", "Россия РЦТ".



"Рент ТВ" оплатил штраф. НБТ, "НТВ Кей Джи" и "Я" не согласились с решением департамента. Помимо этого, руководство телеканала "НТВ Кей Джи" подало административную жалобу в Министерство культуры, информации и туризма об отмене штрафа. Но комиссия министерства отказала в удовлетворении.

Департамент готовит пакет документов для предъявления штрафов телеканалам "Семейный+Домашний", "Два Ноль. Пятница", "Эхо Манаса".



За аналогичные нарушения выданы предписания каналам "Керемет", "7-й канал", "Семейный", "ТНТ Кыргызстан", "Кыргызстан", "24 ТВ" и "КТРК Баластан". Если СМИ не устранят нарушения, они тоже будут оштрафованы.

В департаменте напомнили, что специалисты через суд аннулируют лицензии телеканалов, которые получили разрешение на вещание, но не делали этого более месяца. Таких больше 30.



Кроме того, как рассказали в Минкультуры, большая часть телеканалов не исполняет нормы законов о рекламе и в сфере авторских и смежных прав, используя "пиратскую" продукцию, а также прерывая нелегальную фильмовую продукцию коммерческой рекламой.



По итогам нарушений в сфере авторских и смежных прав департамент направил запросы телерадиоорганизациям на представление документов, разрешающих трансляцию фильмов в эфире телеканалов на территории Кыргызстана. Все материалы переданы в Государственное агентство антимонопольного регулирования и МВД для дальнейшего разбирательства.