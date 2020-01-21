В Узбе отрезают стерилизованным уличным кошкам уши. Чтоб не перепутать с домашними. Селекция

10:04 22.01.2020

В Узбекистане начали отрезать стерилизованным уличным кошкам кончик правого уха. Это делается, чтобы помочь животным



Общество защиты животных Mehr va Oqibat начало проект Cat Cut. Стерилизованным уличным кошкам отрезается кончик правого уха, чтобы животных по ошибке не оперировали повторно, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Движение по стерилизации бездомных кошек распространяется все больше, и ветеринары начинают сталкиваться с ситуациями, когда им приносят уже прооперированных кошек во второй, а то и в третий раз. Чтобы решить эту проблему и обезопасить бездомных животных, зоозащитники обратились к опыту других стран.



Первая попытка оказалась неудачной. Mehr va Oqibat закупило пробную партию специальных клипс, которые закрепляются на ухе у кошек. Однако клипсы себя не оправдали – ухо долго не заживало и за животным нужно было ухаживать.

Тогда зоозащитники применили другой метод – подрезание уха. Этот способ применяют в Австралии, Великобритании, Италии, Израиле, Турции, Корее, Новой Зеландии, Дании, США и Франции. Кончик правого уха отрезается под наркозом во время операции. Второй вариант оказался успешнее – ухо у первой кошки, на которой его проверили, зажило через два дня.

После этого Mehr va Oqibat одобрило применение метода, и на сегодняшний день в рамках проекта Cat Cut стерилизовано и отмечено десять бездомных кошек.

"Теперь наша цель - донести до наших хокимиятов, что животные со срезанным кончиком правого уха стерилизованы, привиты и имеют условных владельцев. Это нужно, чтобы представители службы отлова не трогали их, а жители города были спокойны, зная, что таким кошкам сделали прививку от бешенства, стерилизовали и даже выписали паспорт", - рассказали зоозащитники.

В обществе также попросили всех неравнодушных граждан, стерилизующих бездомных кошек за свой счет, поддержать проект, чтобы уберечь животных от повторных операций.

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Анора Исмаилова