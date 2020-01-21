 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 22.01.2020
10:46  Поправил гендер Джабборзодой. В Тадже новая министресса труда и соцзащиты
10:42  Рахмон перетряхнул свой Исполнительный аппарат. Уволены - Ашуриен, Абдулхоликзода и Хакимзода
10:04  В Узбе отрезают стерилизованным уличным кошкам уши. Чтоб не перепутать с домашними. Селекция
09:59  Министерство культуры Кыргызстана оштрафовало семь телеканалов. За неродной язык
09:15  Индейцы-социалисты могут законно вернуть себе власть в Боливии. На выборы пошли сильной связкой Катакора-Чокеуанка
08:57  Смерть от безысходности: американская мечта пошатнулась, - Neue Zurcher Zeitung
08:55  Войны будущего: ополченцы, вооруженные хай-тек оружием, сражаются друг с другим в тлеющих прокси-войнах, - Financial Times

08:50  В Таджикистане новый министр юстиции - Ашуриен вместо Шохмурода
08:49  В Ташкенте создана правительственная комиссия. При пожаре в рос-Томске погибли 10 узбеков
08:47  Эрдоган согласился пойти с Асадом в разведку, - И.Субботин
08:40  Независимость за счет России закончилась. Какие выводы должны сделать постсоветские элиты? - А.Бурханов
08:35  Казахстан решился не высылать в Китай бежавших из Синьцзяна этнических казахов
08:33  Секретно: В Узбекистане утвержден новый список запрещенной религиозной литературы, сайтов и организаций
07:49  Зокирзоду высадили из кресла вице-премьера ТаджПравительства
01:09  Слишком дорогие понты: когда Казахстан сбросит с себя иностранное "иго"? - А.Омирбек
00:55  Срыв договоренностей по Ливии обернется катастрофой, - Ханде Фырат
00:39  Переговоры зашли в тупик. Профсоюзный лидер порезал директоров завода "Казахмыс" в Жезказгане
00:27  Нур-Султан далее будут застраивать по идеям датского архитектора Яна Гейла. Своих нет
00:08  Россия – партнер Ирана или малый сатана? - А.Эскин
00:04  Конференция по Ливии стала полигоном постамериканского миропорядка
Вторник, 21.01.2020
21:21  Экс-главу Северо-Казахстанского облуправления финансов Калиева судят вместе с женой. Стащили из бюджета 600 млн тенге
20:34  Россия. Мишустин сформировал новое правительство. Полный список (видео)
20:23  Le Figaro: Итоги присутствия американцев на Ближнем Востоке - пустые победы
17:43  Из рос-правительства выставляют легендарного "футболиста" Мутко
16:39  Британия и ВАДА пытаются отмазать бегуна-чемпиона Мо Фараха от допинга
16:20  Кастрюли на головы! Марш американских баб против Трампа, - Le Figaro
16:18  "Некоторые наполняли ножны кровью короля". Как глумились над казненным Людовиком XVI, - Die Welt
16:12  Пасьянс Набиуллиной. Доколе рос-финансами будут шурудить американские лапки, - М.Хазин
16:11  8 бюджетных каз-мажоров отчислены из Германской Академии правосудия за пьянку и аморалку (видео)
16:05  Умер экс-депутат мажилиса Казахстана Камал Бурханов
15:56  КазКорруп. Аким района Байконыр города Нур-Султан Есилов погорел на взятке "от родственника"
15:54  УзбПравительство вновь возглавил Абдулла Арипов
14:33  "О казах, кровь на правой щеке твоей, на левой - жир...". Елбасы и Поделбасиновик вместе дали старт празднованию юбилея Абая
14:29  Мирзиеев озадачил новый УзбКабмин свежей утопией - дать рост производства за 5 лет в 2,5 раза!
12:36  В Ташкенте начала работу первая криптобиржа в Центральной Азии
12:26  Кыргызстан и Таджикистан договорились разменять 2 спорные территории - Арык-Асты и Самаркандек
11:50  В Нур-Султане водрузят памятник Ганди. Почему не Хаммурапи?
11:46  В Сенат Узбекистана нового созыва затесалась одна "европейка" - Анна Добрих из Намангана
11:43  Экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя приговорили в Китае к тюремному сроку - 13,5 л/с
11:36  КазТехас (Шымкент) возглавил еще 13 лет назад бывший "заведующим крестьянским двором" М.Айтенов
10:26  Нравственный компас Абая и швейцарские делянки мадам Кулибаевой-Назарбаевой. Об чем речь? - А.Мамашулы
10:13  КырДепутаты просят отпустить 4-х кок-ташцев - провокаторов конфликта на таджикской границе. Ну и кто там провокатор?
09:49  Новым акимом Павлодарской области Казахстана стал выпускник МГУ Абылкаир Скаков
09:46  Донбасс наш: Мятежные республики готовят к воссоединению с Россией, - С.Гомзикова
09:43  "Хезболла" создает плацдарм в Венесуэле, - И.Субботин
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    Таджикистан   |   КАДРЫ   | 
Рахмон перетряхнул свой Исполнительный аппарат. Уволены - Ашуриен, Абдулхоликзода и Хакимзода
10:42 22.01.2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Освободить Ашуриена Музаффара Курбонмухаммада от должности первого заместителя Руководителя Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
21 января 2020 года
№РП-1326
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Освободить Абдулхоликзода Лутфию Абдулхолик от должности начальника Управления науки и просвещения Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
21 января 2020 года
№РП-1327
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Освободить Хакимзода Шарифа Саидовича от должности советника аппарата Помощника Президента Республики Таджикистан по кадровым вопросам в связи с переходом на другую работу.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
21 января 2020 года
№РП-1328

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - khovar.tj
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