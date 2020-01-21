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|Рахмон перетряхнул свой Исполнительный аппарат. Уволены - Ашуриен, Абдулхоликзода и Хакимзода
10:42 22.01.2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Освободить Ашуриена Музаффара Курбонмухаммада от должности первого заместителя Руководителя Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
21 января 2020 года
№РП-1326
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Освободить Абдулхоликзода Лутфию Абдулхолик от должности начальника Управления науки и просвещения Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
21 января 2020 года
№РП-1327
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Освободить Хакимзода Шарифа Саидовича от должности советника аппарата Помощника Президента Республики Таджикистан по кадровым вопросам в связи с переходом на другую работу.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
21 января 2020 года
№РП-1328