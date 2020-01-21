Рахмон перетряхнул свой Исполнительный аппарат. Уволены - Ашуриен, Абдулхоликзода и Хакимзода

10:42 22.01.2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Освободить Ашуриена Музаффара Курбонмухаммада от должности первого заместителя Руководителя Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.

Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

21 января 2020 года

№РП-1326

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Освободить Абдулхоликзода Лутфию Абдулхолик от должности начальника Управления науки и просвещения Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.

Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

21 января 2020 года

№РП-1327

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Освободить Хакимзода Шарифа Саидовича от должности советника аппарата Помощника Президента Республики Таджикистан по кадровым вопросам в связи с переходом на другую работу.

Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

21 января 2020 года

№РП-1328