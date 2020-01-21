Поправил гендер Джабборзодой. В Тадже новая министресса труда и соцзащиты

10:46 22.01.2020

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил нового Министерства труда, миграции и занятости населения республики, сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно подписанному Рахмоном указу, с должности главы ведомства снят Сумангул Тагойзода.

"В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю: освободить Тагойзода Сумангул Саид от должности министра труда, миграции и занятости населения Таджикистан", - говорится в документе.

Уточняется, что Тагойзода уволен из-за перехода на другую работу.

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Вместо него возглавлять Минтруда республики будет Гулра Джабборзода.

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Указы об увольнении Тагойзоды и назначении Джабборзоды направлены на утверждение Маджлиси Оли Таджикистана.



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