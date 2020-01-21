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"Хозяин бьет - терпи": как на Украине торгуют людьми
16:04 22.01.2020

Рабы и рабыни рассказали о "трудовых концлагерях"

Игорь Кармазин

Украина - одна из стран, где распространение получила торговля людьми. За последние три года в рабство попали 49 тыс. человек. Только с начала 2020 года правоохранительные органы разгромили две банды работорговцев. Украинцев покупают и продают для трудовой или сексуальной эксплуатации. Некоторые попадают в неволю в Польше, Германии, России, Чехии. Другие становятся жертвами внутри страны. "Известия" разбирались в масштабах и причинах явления.

"Беглецов догоняли с овчарками"

Девушка Анна из Винницкой области развелась с мужем и осталась одна с трехлетним сыном. Она работала на рынке, в магазине, но денег не хватало. Тогда Анна оставила ребенка бабушке и поехала в Одессу на заработки. "На железнодорожном вокзале в Одессе ко мне подошел парень. Предложил поехать на ферму, где можно бесплатно жить и получать по 5 тыс. гривен (12 тыс. рублей) в день. Сказал, что сам там отработал четыре года. Я согласилась", - вспоминает винничанка.

По ее словам, на месте ферма оказалась не такой, как описывал вербовщик. Маленькие бараки стояли среди полей. Мужчины и женщины жили вместе по 15–20 человек в комнате. "Хозяева "для сохранности" забрали у меня телефон и паспорт. В помещении ползали тараканы, крысы. Туалет и душ - во дворе. Мылись редко - вода лилась ледяная. У многих сожителей завелись вши. Я решила поработать неделю, заработать на дорогу домой и вернуться", - рассказывает Анна.

Работать приходилось много. "На полях перебирали капусту, складывали в сетки лук. Работали с пяти утра до девяти вечера. Обеденный перерыв длился 10 минут. Привозили баланду, потом в эти же жирные банки наливали чай. Приборов не выдавали, ели грязными руками. Воды в поле не давали", - говорит девушка.

Обещанных денег фермеры не платили. "Недовольных били. На поле за нами следили надсмотрщики с железными битами. Некоторые действовали особо жестоко. При мне парень в поле поранил руку. Пошла кровь, он почувствовал себя плохо. Надзиратели его раздели до нижнего белья, избили, а потом заставили съесть головку лука", - вспоминает рабыня.

По словам Анны, невольников, которые пытались бежать, догоняли с овчарками, били. Сквозь слезы девушка вспоминает о сексуальном насилии…

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Полицейские задержали вербовщиков в тот момент, когда они на вокзале в Одессе сажали в микроавтобус новых жертв. Те рассказали о расположении фермы. На месте силовики обнаружили 94 рабов из 22 регионов Украины. Двоих доставили в больницу Одессы, остальные прошли медосмотр в Киеве. Обвинение по статье "Торговля людьми" предъявили 13 фигурантам дела. Хозяевами фермы была семейная пара - гражданин Грузии и гражданка Украины. Хозяйку отпустили через два дня после задержания - она заплатила залог 500 тыс. гривен (1,2 млн рублей).

Проститутки с детьми

На Украине за годы независимости жертвами торговли людьми стали 260 тыс. человек. За последние три года от торговли людьми пострадали 49 тыс. жителей Украины. Об этом говорится в исследовании Международной организации по миграции.

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В министерстве социальной политики Украины сообщают, что число людей, которые пострадали от эксплуатации, постоянно растет. В 2018 году статус жертвы работорговли получил 221 человек, в 2017-м - 198, 2016-м - 110. С 2012 года ведомство предоставило такой статус 867 гражданам. Среди украинских регионов лидируют Харьковская, Винницкая и Одесская области.

Одна из уязвимых в отношении работорговли категорий граждан - женщины в возрасте 18–26 лет. Их используют для сексуальной эксплуатации. Девушек заманивают на работу в ночные клубы, вербуют через сайты знакомств и соцсети, отлавливают и похищают прямо на улицах городов. Последний способ получил распространение в зоне конфликта в Донбассе. Некоторых принуждают работать в крупных городах Украины, других переправляют за рубеж. Самые популярные страны для живого товара - Турция, Израиль, Польша, Объединенные Арабские Эмираты.

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В полиции говорят, что некоторые девушки идут в проститутки сознательно. "Но фактора обмана это не исключает. Она едет заниматься проституцией на определенных условиях: жилье, зарплата, клиенты... А в реальности попадает в рабство к толпе бедуинов и обещанные ей условия совершенно не соответствуют действительности", - объясняют в департаменте по борьбе с торговлей людьми МВД Украины.

Еще одна уязвимая категория - дети 5–13 лет, которых мошенники используют для попрошайничества. Часто это сироты, дети-инвалиды. В людном месте один ребенок за день собирает 500–1500 гривен (1,2–3,6 тыс. рублей), но большую часть отдает главарям нищенских артелей - представителям этнических преступных группировок. Самому сборщику подаяния достается 20–30 гривен (50–70 рублей). Для большей покорности детей спаивают, сажают на иглу.

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Отдельный вид попрошаек - женщины с младенцами, так называемые мадонны. Известно, что ребенка они "арендуют" за 2,5 тыс. гривен в сутки. Хотя это еще не самая высокая стоимость. Согласно сообщению прокуратуры Закарпатской области, в Мукачево за $2,5 тыс. продали 39-летнюю женщину-инвалида и ее трехлетнего сына. За указанную сумму мать с ребенком должны были попрошайничать до того момента, пока сын не вырастет и не сбежит.

"Руку прижгли сигаретами"

Еще одна распространенная форма невольничества - трудовое рабство. Для этого чаще всего используют мужчин и женщин трудоспособного возраста. Они работают на стройках и в сельском хозяйстве.

Некоторые попадают в рабство за пределами страны. За границей украинцам обещают хорошую зарплату и достойное рабочее место. Реальность оказывается не такой оптимистичной. Часто людей из соседней Польши переправляют в другие страны Европы. Там у человека забирают документы, после чего он не может свободно перемещаться, не имеет права сменить работу, оказывается в бесправном положении.

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Некоторые попадают в рабство на территории Украины. Обычно это жители сельской местности. Члены неблагополучных семей, матери-одиночки, бездомные. Они соглашаются на сомнительные варианты трудоустройства ради денег. Работодателей находят в соцсетях и на вокзалах крупных городов.

В рассказах пострадавших удивляет будничность, с которой они говорят о произошедшем. Например, в Харьковской области в 2018 году на территории консервного завода освободили 30 рабов. Невольник по имени Андрей позже рассказал журналистам о случившемся. "Шли с другом. Подъехал белый фургон. Нас закинули в машину, привезли на завод. Сказали, что все будет нормально, но ничего нормально не было. Держали в тесных комнатах, за забор не выпускали. Друг попытался выйти - его побили. Другие рабочие находились в состоянии крайнего отчаяния. Один, помню, повторял: "Хозяин бьет - терпи". Владельцы производства обращались с рабочими жестоко. Одной девушке за неповиновение прижгли руку и ребра сигаретами".

По словам Андрея, на заводе рабочие закатывали кабачковую икру, огурцы, помидоры. "Кормили один раз в день этими же консервами. Давали черпак супа, три ложки каши на всех. Ничего не платили. Когда накрыли этот завод, то в сейфе нашли 280 тыс. гривен (700 тыс. рублей)", - объясняет мужчина.

Война всех против всех

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Эксперты говорят, что причина распространения работорговли на Украине - бедность граждан. "Люди страдают от безработицы, безденежья, доведены до нищеты. Поэтому согласны на все. Этим пользуются аферисты. Другая сторона проблемы - безволие правоохранительных органов. Отдельные эпизоды они пресекают, но кардинально ничего не меняется. Очевидно, во многих случаях они крышуют бандитов", - отмечает в беседе с "Известиями" аналитик Алексей Журавко.

Украинский политолог Алексей Якубин обращает внимание еще на одну причину ухудшения ситуации. "Влияние на рынок труда оказал конфликт в Донбассе. В зоне боевых действий действуют законы военного времени. Даже на территории большой Украины трудовые регуляторы не очень-то справляются. Из зоны конфликта государство вообще ушло, там воцарился "естественный порядок" - война всех против всех. Это привело и к обесцениванию человеческой жизни, к распространению работорговли", - говорит эксперт.

Он добавляет, что конфликт в Донбассе привел также к увеличению наркопотока, транзита оружия через Украину. Для обслуживания этих сфер нужны люди. "Удобно в качестве наркокурьеров, перевозчиков оружия использовать людей без документов, тех, кто находится на нелегальном положении", - подчеркивает Якубин.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579698240
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