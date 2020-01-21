Трудоустройство на лето - смотритель ирландского острова (описание вакансии)

16:55 22.01.2020

Стать смотрителем острова Грейт-Бласкет пожелали тысячи человек. Чем он им приглянулся?



Грейт-Бласкет - главный остров архепилага Бласкет на западе Ирландии



Паре из Ирландии пришло уже почти 23 тысяч ответов от желающих получить летнюю работу в их кафе на острове архипелага Бласкет на западе страны.



Элис Хэйс и Билли О"Коннор опубликовали объявление с вакансией в своих соцсетях и были поражены огромным интересом из самых разных стран мира.



Работа для двоих заключается в том, чтобы жить на малонаселенном острове, вести дела в небольшом кафе и следить за тремя коттеджами на съем с апреля по октябрь.



Успешным кандидатам придется полгода жить в весьма скромных условиях вдали от шума больших городов.



По словам Элис Хэйс и Билли О"Коннор, отклики на вакансии пришли из разных концов света



Работодатели рассказали ирландскому телеканалу RTE, что отклики на вакансию пришли, в частности, из Ирана, Финляндии, Мексики и Аргентины.



"Наш электорнный ящик переполнен, а телефоны звонят беспрерывно. Мы не можем в это поверить. На прошлой неделе был высокий интерес, а в последние несколько дней вообще творится какое-то безумие", - поделились Элис Хэйс и Билли О"Коннор.



"Нас просто накрыло от откликов на вакансию, - написали они в Twitter. - Когда мы ее публиковали в прошлом году, мы волновались, что не найдем НИКОГО. Мы получили 23 тысячи откликов. Если бы каждый, кто подал заявку, остановился бы у нас на одну ночь, у нас все было бы забронировано на ближайшие 30 лет!"



Без благ цивилизации



В прошлом году пара сделала то же самое, и работу получили Лесли Кехо и ее молодой человек Гордон Бонд. Они жили и работали на острове с апреля по октябрь 2019 года.



В прошлом году работу получили Лесли Кехо и Гордон Бонд, которые рассказали миру об острове через соцсети



В интервью Би-би-си Кехо поделилась, что безмятежная жизнь на острове стала для них "своей версией нормальной жизни", несмотря на отсутствие многих благ цивилизации.



К примеру, вместо душа они обливались водой из горного ручья. "Самый быстрый душ в вашей жизни и точно самый бодрящий", - отметила девушка.



"Мы были единственными постоянными жителями на острове. Остальные люди приезжали на пару дней, ну максимум на неделю", - добавила она..



По словам пары, жизнь в изоляции стала хорошим испытанием на прочность для их отношений.



Туристы приезжают на остров на пару дней, максимум - на неделю



Нынешняя вакансия открыта также для влюбленных пар или лучших друзей. Как советует предыдущая временная хозяйка острова Бласкет, "с собой нужно взять того человека, с которым ты ладишь лучше всех на Земле".