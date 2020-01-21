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Почти бесплатно: цены на газ в мире стали бросовыми
16:58 22.01.2020

Голубое топливо превратилось в дешевый ресурс. В Америке кое-где производители уже доплачивают покупателю

Дмитрий Мигунов

Цены на природный газ в США упали до минимума за последние три года. Причиной стало стремительное наращивание производства в Северной Америке. Сланцевый газ обеспечил такой переизбыток голубого топлива на рынке, что сами производители этому теперь не рады. Не рады и их коллеги в других странах, чья рентабельность снизилась до исторических минимумов. Есть серьезные основания полагать, что период сверхнизких цен на газовом рынке на этот раз задержится как минимум на несколько месяцев. Подробности - в материале "Известий".

Клонит к земле

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17 января на американском спотовом рынке США газ подешевел ниже $2 за миллион британских тепловых единиц (MMbtu), что примерно соответствует $75 за тысячу кубометров. Такое произошло впервые с 2016 года, а 20 января ситуация повторилась вновь. Затем цены немного восстановились, но продолжают оставаться на крайне низком уровне. В целом с начала года, согласно данным управления энергетической информации США, газ стоил в среднем около $2,05 за MMbtu.

Такая ситуация возникла в результате многих лет неустанного бурения сланцевых месторождений, которое позволило США превратиться из крупнейшего нетто-покупателя природного газа в нетто-экспортера (с 2017 года). Последовавшее за ростом добычи падение цен - в шесть с лишним раз по сравнению с 2008 годом - способствовало и росту потребления, благо газ считается наиболее "дружественным" по отношению к окружающей среде углеводородом.

Тем не менее рост добычи с легкостью обогнал даже более высокий уровень спроса. Помогла тут и массовая разработка месторождений сланцевой нефти, начавшаяся с некоторым лагом после запуска газовых скважин (нефтяники добывают довольно много попутного газа).

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Все это увеличило давление на рынок со стороны предложения, и в какой-то момент стало ясно, что спрос не справится с таким напором даже при крайне низких ценах. Газ оказался просто никому не нужен. Положение усугубила еще и крайне теплая зима. Хотя в США отклонения от климатической нормы в декабре-январе были меньше, чем в Европе, котельным все-таки требовалось меньше топлива, чем ожидалось.

Продажа с доплатой

В итоге ущерб начали нести сами же производители. Многие из них и без того едва сводили концы с концами, так как ориентировались на вдвое более высокие цены на газ. Как пишет Bloomberg, Chesapeake Energy, один из пионеров в области добычи сланцевого газа в Америке, испытывает острейшие финансовые проблемы. Компания давно перестала быть прибыльной и теперь имеет на балансе около $9 млрд долга.

Но и транснациональным гигантам сейчас нелегко. Так, Chevron призналась в том, что может списать связанные со сланцевым газом активы на $11 млрд. Это составляет примерно половину всех ее активов в этой отрасли - в основном месторождений в Аппалачах.

Другие производители быстро сворачивают капитальные расходы. Однако этого может оказаться мало, так как, согласно прогнозу EIA, добыча в этом году вырастет на 3% - до 2,71 млрд куб. м в день. Это усложнит и без того тяжелую ситуацию на рынке. Не помогают и нефтяники - попутного газа сейчас тоже хватает, и нефтяные компании на месторождении Permian, для которых это непрофильный бизнес, сами платят за то, чтобы кто-то забрал их излишки газа.

Проблему мог бы решить экспорт, но переизбыток газа уже заметен во всем мире. Свою роль сыграла и американо-китайская торговая война, в результате которой КНР запретила ввоз СПГ из США. Но даже так спотовые цены на газ в Восточной Азии продолжают снижаться и могут, по оценке Platts, опуститься до $3 за MMbtu, что также станет историческим минимумом. Заметим, речь идет о регионе, где традиционно газ стоил больше, чем где-либо еще в мире.

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Надежды американцев сейчас во многом связаны с заключением торговой сделки, по которой Китай обязался резко увеличить закупки американского сырья. Это хорошая возможность запастись газом, который сейчас в США идет по бросовым ценам.

По факту затаренность голубым топливом затронула абсолютно все континенты. В ноябре прошлого года запасы в подземных газохранилищах (ПХГ) Евросоюза достигли максимума за все время. Хранилища были заполнены на 98%, при том что поставки из России, США, Катара и других стран-экспортеров в последнее полугодие только нарастали. В итоге спотовые цены свалились до $120 за тысячу кубометров, что было невозможно себе представить еще год назад, не говоря уж о более давних временах. Более того, еще в третьем квартале средняя цена на топливо "Газпрома" в Европе составляла $169 за тысячу кубометров, и это считалось очень дешево.

По трубам надежнее

Опрошенные "Известиями" специалисты в данной отрасли считают, что ничего хорошего газовиков в ближайшее время не ждет. Так, аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк указала на снижение спотовых цен на газ. Она полагает, что они будут падать еще в течение ближайшего полугодия с завершением отопительного сезона. Однако во втором полугодии возможно их восстановление на фоне улучшения конъюнктуры рынков и начала нового отопительного сезона. В 2021 году, когда будут истекать долгосрочные контракты на СПГ, конъюнктура на спотовых рынках может измениться и цены могут вырасти. Тем не менее это будет зависеть от переговоров покупателей и поставщиков газа.

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По мнению шеф-аналитика TeleTrade Петра Пушкарева, цены могут удержаться на рекордно низких уровнях еще 6–9 месяцев. В то же время, он считает, российские производители газа находятся в более выгодном положении и смогут относительно безболезненно пережить сложившуюся ситуацию. "Есть охлаждение явно завышенных ожиданий у целого ряда потенциальных и действующих потребителей, особенно в Европе, где надеялись как раз на более низкий уровень цен на СПГ, - отметил он. - Но поставки оказались по-настоящему конкурентными по цене только за счет дотаций американского правительства".

По словам Пушкарева, долгое время дотировать этот рынок никто не будет и некоторое превышение предложения над спросом работает против интересов всех производителей СПГ, включая и российских. "Таким образом, рынок спроса на газ ограничен сегодня желанием иметь эти поставки по, возможно, более низким ценам. Однако наши проекты, включая "Новатэк", находятся в существенно лучшем положении, так как себестоимость добытого российскими предприятиями газа оказывается все равно ниже американской, и при прочих равных поставки СПГ из России выигрывают эту конкурентную битву", - заключил собеседник "Известий".

В любом случае поставщикам трубопроводного газа на данный момент мало что угрожает по-серьезному, хотя столь резкое снижение цен и, соответственно, рентабельности едва ли кому-то приятно. Однако почти все поставки у "Газпрома" и других подобных компаний производятся на основе долгосрочных контрактов, где либо точная стоимость, либо точная формула цены определены заранее.

Настоящие проблемы могут начаться, только если цены на газ задержатся на сверхнизких уровнях на протяжении года или больше, но специалисты рынка считают подобное развитие событий вряд ли возможным.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579701480
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