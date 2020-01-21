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Старый и малый. Трамп и Грета Тумберг дискутируют о вечном в Давосе
16:59 22.01.2020

Давос 2020: Трамп против "пророков конца света", Грета - о "мире в огне"

"Не надо слушать "пророков погибели", - сказал Трамп, вероятно имея в виду экоактивистов.

Президент США Дональд Трамп и шведская экоактивистка Грета Тунберг заочно поспорили в первый день работы Всемирного экономического форума в Давосе, посвященного в этом году климатическим проблемам.

Трамп, выведший США из Парижского соглашения о борьбе с изменениями климата, свою речь посвятил экономическому процветанию США и пообещал присоединиться к глобальной инициативе высадить на Земле триллион новых деревьев.

17-летняя климатическая активистка Грета Тунберг, в прошлом году ставшая символом и вдохновителем движения против изменений климата по всему миру, парировала тем, что остановить изменение климата одними новыми деревьями не получится.

Трамп отмахнулся от пророков апокалипсиса" и вместо этого призвал собравшихся сохранять оптимизм.

"Эти алармисты вечно требуют одно и то же - абсолютную власть, чтобы доминировать, трансформировать и контролировать каждый аспект нашей жизни", - сказал Дональд Трамп, не называя конкретных имен и не обращаясь напрямую к экоактивистке, сидящей в зале.

Грета, в прошлом году решившая вместо школы сосредоточиться на борьбе за сохранение климата, призвала власть предержащих подумать о новом поколении.

"Интересно, как вы объясните своим детям, по какой причине вы их так подвели и сознательно оставили им климатический хаос? Потому что бороться с ним было вредно для экономики, и мы просто решили не заниматься сохранением условий для жизни в будущем, даже не попытавшись?" - задала вопрос мировым лидерам Тунберг и добавила: "Мир, если вы не заметили, в настоящий момент в огне".

Элитный нетворкинг или решение проблем?

Собрание представителей мировых элит происходит в швейцарских горах, с охраной

Швейцарский городок, где раз в году собираются самые влиятельные и богатые люди мира, стал синонимом глобальных бизнес-интересов, которые так часто критикует Трамп.

Основанный в 1971 году форум пропагандирует международную торговлю, свободное передвижение рабочей силы, а также много внимания уделяет проблемам экологии. Но есть и те, кто считает форум лишь местом элитного нетворкинга для богатых мира сего.

В этом году форум посвящен экологической устойчивости на планете, а в числе выступающих - не только главы государств и крупных бизнесов, академики и мыслители, но и - впервые - юные экоактивисты.

Основные темы Давоса-2020 - более гуманные способы ведения бизнеса, создание рабочих мест будущего, новые технологии на благо общества, спасение планеты.

"Я буду повторять эти цифры"

Во время речи Трампа Тунберг сидела в зале

Тунберг, выступая перед аудиторией вместе с тремя другими молодыми климатическими активистами из разных стран, напомнила про доклад межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН (IPCC). Если мир продолжит использовать "углеродный бюджет" в том же темпе, что сейчас, рост температур на планете не удастся удержать ниже критического уровня в 1,5 градусов Цельсия, - предупредила она.

"С уровнем выбросов в том же темпе, что и сегодня, остаток бюджета будет истрачен меньше, чем за восемь лет. И это не чья-то точка зрения, это наука", - сказала Тунберг, которая в прошлом году приезжала в Давос ради климатических протестов против бездействия политиков и влиятельных бизнесменов.

В докладе IPCC, опубликованном в 2018 году, говорится о лимите в 420 гигатонн выбросов парниковых газов, который, как подсчитали эксперты ООН, есть у планеты, и если его не превышать, у человечества есть 67-процентный шанс того, что глобальные температуры не вырастут больше, чем 1,5 градуса. Сейчас этот "углеродный бюджет" уже снизился до 340 гигатонн.

"Я повторяю эти цифры почти каждый раз в моих выступлениях последние полтора года, - добавила Тунберг. - Я знаю, что вы не хотите их слышать". Она добавила, что продолжит цитировать эти цифры, пока правительства не начнут предпринимать решительные действия.

Самые молодые эксперты

Тунберг выступала в компании трех других юных активистов: Сальвадора Гомеза-Колона, организовавшего сбор пожертвований для жертв разрушительного урагана Мария в Пуэрто-Рико; Наташи Мвансы, отстаивающей права женщин и девочек в Замбии, и Отем Пелтиер, занимающейся проблемами питьевой воды канадских коренных племен Анишинаабе.

Это была самая молодая группа экспертов за всю историю Всемирного экономического форума. Они представили для его участников фильм о мощном росте глобального молодежного движения за последние полтора года.

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В преддверии выступления Дональда Трампа президент Швейцарии Симонетта Соммаруга и основатель Всемирного экономического форума Клаус Швабб говорили об опасности популизма в деле борьбы с изменением климата.

"Ошибочно ставить экономические интересы выше задач сохранения природы", - сказала Соммаруга.

Экономический бум в Америке и "предсказатели конца света"

Именно экономическим интересам государства посвятил речь Трамп. "США переживают экономический бум, ранее невиданный в мире. Америка процветает. Америка выигрывает, как никогда раньше", - сказал он.

"Только на прошлой неделе США заключили два невероятных соглашения, с Китаем и Мексикой, - добавил он. - Эти соглашения представляют собой модель торговли для XXI века. Они справедливы, и в приоритете - нужды работников и их семей".

В конце своей речи Трамп призвал не слушать "пророков апокалипсиса", имея в виду, вероятно, климатических активистов:

"Мы должны сказать "нет" неугомонным пророкам конца света. Сейчас не время для пессимизма. Сейчас время для оптимизма", - сказал Трамп, добавив при этом, что США присоединяются к международной инициативе "Один триллион деревьев", призванной восстановить леса на планете.

"Сажать деревья недостаточно"

В своем втором выступлении за день Грета Тунберг отреагировала слова Трампа об участии США в программе высадки триллиона деревьев на планете.

"Сажать деревья, конечно, хорошо, но этого далеко не достаточно… Нам не нужны низкие выбросы. Выбросы должны прекратиться", - заявила она.

Тунберг перечислила меры, которые, по ее мнению, должны принять политики и представители бизнеса для предотвращения "климатической катастрофы":

- компании, банки, правительства должны перестать инвестировать в ископаемые виды топлива;
- немедленно прекратить все субсидии, связанные с ископаемым топливом;
- немедленно прекратить пользоваться ископаемым топливом.

"Мы не хотим, чтобы это произошло к 2050, 2030, к 2021-му году. Мы хотим, чтобы это произошло сейчас", - потребовала школьница.

"Наш дом по-прежнему в огне. Ваше бездействие лишь раздувает пожар с каждым часом. И мы просим вас начать действовать так, как будто вы любите своих детей больше всего на свете", - подытожила активистка.

Источник - BBC
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579701540
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