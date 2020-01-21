 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазЧиновник хотел купить кресло акима в Жамбылской области. Торговались за $200 тысяч
21:43 22.01.2020

Госслужащий боялся потратить деньги впустую.

В Жамбылской области чиновник хотел купить место акима района. За должность госслужащий готов был отдать 50 тысяч долларов. Даже торговался, чтобы не переплатить. Разоблаченный карьерист пытался оправдаться тонким чувством юмора, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

- Кто чего не говорит по телефону. Были, наверное, такие разговоры. Разговаривал с товарищами. Серьезными разговоры не были. Может, и пошутили с друзьями, - сказал замакима Меркенского района Миржан Сулейменов.

Телефонными разговорами Сулейменова интересовались спецслужбы в связи с другим коррупционным делом. Прослушка зафиксировала и беседы о кресле акима. Из них стало известно, что госслужащий боялся потратить деньги впустую. Беспокоился, стоит ли тратить такую сумму за должность в небогатом аграрном крае. Установлено, что бойкий торг по телефону чиновник вел с известным в регионе бизнесменом. На заседании по этике Сулейменова долго ругали, а потом рекомендовали понизить в должности. В итоге его судьбу доверили решать как раз тому акиму, на место которого он метил.

- Рустамбеков говорит, что "твоя проблема решается". Этот человек просит, чтобы при назначении на должность не заряжали 200 штук баксов. Говорит: "Я могу дать только 50 штук". В беседе звучит: "Откуда я потом вытащу эти деньги". Разговор конкретно про назначение на должность акима района, - сказал офицер департамента по противодействию коррупции Жамбылской области Кайрат Дунбаев.

Источник - zakon.kz
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