|Новым министром культуры Узбекистана станет певец Озодбек Назарбеков
22:49 22.01.2020
Премьер-министр Узбекистана выдвинул кандидатов в министры
Премьер Узбекистана Абдулла Арипов представил список кандидатов на пост глав министерств, сообщает УзА.
Были рассмотрены и утверждены кандидаты на должность главы Министерства транспорта Эльер Ганиев, Министерства культуры - певец Озодбек Назарбеков и на должность председателя Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов.АКИpress"тин кыргызча жаңылыктарытолугу менен
Кандидаты в члены правительства также будут рассмотрены на пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса.