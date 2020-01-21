Новым министром культуры Узбекистана станет певец Озодбек Назарбеков

22:49 22.01.2020

Премьер-министр Узбекистана выдвинул кандидатов в министры



Премьер Узбекистана Абдулла Арипов представил список кандидатов на пост глав министерств, сообщает УзА.

Были рассмотрены и утверждены кандидаты на должность главы Министерства транспорта Эльер Ганиев, Министерства культуры - певец Озодбек Назарбеков и на должность председателя Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов.АКИpress"тин кыргызча жаңылыктарытолугу менен

Кандидаты в члены правительства также будут рассмотрены на пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса.