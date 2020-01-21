|Легендарного лоббиста КазИнтересов в России Буксмана высадили из Генпрокуратуры РФ
23:30 22.01.2020
Первый замгенпрокурора ушел в отставку
Александр Буксман занимал этот пост с 2006 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
В среду, 22 января, первый заместитель Генерального прокурора Александр Буксман подал рапорт об отставке.
Об этом передает "РИА Новости" ссылаясь на источник в ведомстве, который не сообщил о причинах такого решения Буксмана.
Буксман занимал пост первого заместителя Генпрокурора с 2006 года.
Напомним, 22 января, Совет Федерации освободил Юрия Чайку от должности Генерального прокурора России и назначил на этот пост Игоря Краснова – кандидата, предложенного российским президентом Владимиром Путиным.
Как рассказывал ранее сайт kp.ru, на встрече 21 января глава государства поблагодарил Юрия Чайку за работу на посту Генпрокурора и заявил, что лучший опыт должен быть востребован новым главой ведомства. Игоря Краснова президент попросил обратить внимание на вопросы контроля за соблюдением социальных прав граждан и борьбы с коррупцией.