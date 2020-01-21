Легендарного лоббиста КазИнтересов в России Буксмана высадили из Генпрокуратуры РФ

23:30 22.01.2020

Первый замгенпрокурора ушел в отставку

Александр Буксман занимал этот пост с 2006 года



Елена ГИЛЬМАНОВА



В среду, 22 января, первый заместитель Генерального прокурора Александр Буксман подал рапорт об отставке.

Об этом передает "РИА Новости" ссылаясь на источник в ведомстве, который не сообщил о причинах такого решения Буксмана.

Буксман занимал пост первого заместителя Генпрокурора с 2006 года.

Напомним, 22 января, Совет Федерации освободил Юрия Чайку от должности Генерального прокурора России и назначил на этот пост Игоря Краснова – кандидата, предложенного российским президентом Владимиром Путиным.

Как рассказывал ранее сайт kp.ru, на встрече 21 января глава государства поблагодарил Юрия Чайку за работу на посту Генпрокурора и заявил, что лучший опыт должен быть востребован новым главой ведомства. Игоря Краснова президент попросил обратить внимание на вопросы контроля за соблюдением социальных прав граждан и борьбы с коррупцией.