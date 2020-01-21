 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 22.01.2020
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ПавлодарАкима Бакауова, как выянилоась, задерживал спецназ. Матерый
23:37 22.01.2020

Детали задержания экс-акима Павлодарской области Булата Бакауова раскрыли в Антикоррупционной службе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ходе брифинга в Павлодаре руководитель Департамента Антикоррупционной службы по Павлодарской области Айдар Тастемиров объяснил, почему в задержании главы региона принимали участие бойцы отряда специального назначения. "Решение принималось КНБ, учитывая то, что аким области политический служащий, на входе стоит охрана, вокруг него могут быть лица, которые могут помешать его задержанию. Не каждый же день задерживают акима области, для исключения каких-либо непредвиденных обстоятельств, в данном случае вмешательства в задержание акима области, привлекли соответствующее подразделение, которое обеспечивает однозначность, надежность проводимого задержания", - прокомментировал Тастемиров.

Он отметил, что спецназ был привлечен также для того, чтобы не дать Бакауову избавиться от улик."Есть понятие внезапности при пресечении преступных действий лица для того, чтобы не дать лицу уничтожить, выбросить улики. Когда человека задерживают, вы никогда не знаете, во что это может вылиться, и это объяснимо. Человек даже может неправильно сориентироваться. Он может подумать, что с ним кто-то решил пошутить. Я сомневаюсь, чтобы Булата Жумабековича кто-нибудь когда-нибудь задерживал. Поэтому для исключения указанных моментов, видимо, руководитель следственной группы принял указанное решение. Это законное решение, мотивированное", - отметил Тастемиров.Как сообщалось ранее, Булат Бакауов подозревается по пункту 3 части 4 статьи 362 Уголовного кодекса "Превышение власти или должностных полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, других лиц или организаций". 17 января уголовный суд № 2 санкционировал его арест сроком на два месяца. Срок содержания под стражей истекает 16 марта 2020 года. Сам бывший аким Павлодарской области с предъявленным обвинением не согласен.Подробности дела акима Бакауова озвучили в судеНапомним, рассылка с информацией о задержании акима Павлодарской области появилась в социальных сетях и мессенджерах вечером 15 января. Мужской голос на аудио сообщал, что Бакауова якобы задержали на одном из совещаний.

Источник - Tengrinews.kz
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