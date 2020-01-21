В Узбекистане утверждено новое правительство

23:43 22.01.2020

Законодательная палата одобрила обновленный состав правительства



Состав правительства утверждается президентом Республики Узбекистан по представлению премьер-министра, внесенному после одобрения Законодательной палатой Олий Мажлиса.



ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Депутаты одобрили кандидатов в члены Кабинета Министров Республики Узбекистан – министров и руководителей государственных комитетов.



Полный список обновленного Кабмина опубликовал портал Минюста со ссылкой на общенациональное движение "Юксалиш".



Для сведения: состав правительства утверждается президентом Республики Узбекистан по представлению премьер-министра, внесенному после одобрения Законодательной палатой Олий Мажлиса.



Свои посты сохранили, в том числе, глава внешнеполитического ведомства республики Абдулазиз Камилов, министр внутренних дел Пулат Бободжонов, руководитель министерства народного образования Шерзод Шерматов, глава Минюста - Русланбек Давлетов.



Напомним, сегодня на первом заседании Сената Олий Мажлиса нового состава были образованы 8 комитетов и Комиссия Сената по регламенту и этике, а также избраны их председатели. Сенаторы уже начали свою деятельность.