Сатыбалдиева сняли из губернаторов Джалал-Абадской области Киргизии

00:04 23.01.2020

22 января 2020, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА

Премьер-министр освободил Кыянбека Сатыбалдиева от должности полпреда



Кыянбек Сатыбалдиев освобожден от занимаемой должности полномочного представителя правительства в Джалал-Абадской области. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.



По его данным, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал соответствующее распоряжение. Уточняется, что Кыянбек Сатыбалдиев подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Кыянбек Сатыбалдиев был назначен на должность полпреда правительства в Джалал-Абадской области в октябре 2016 года распоряжением премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.