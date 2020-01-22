 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Атомная дубинка Китая пока уступает российской и американской, - В.Скосырев
00:14 23.01.2020

Пекин бойкотирует диалог между США и Россией

Владимир Скосырев
22.01.2020

Китайская межконтинентальная баллистическая ракета DF-41 способна нести несколько ядерных боеголовок.
США призвали КНР присоединиться к переговорам Вашингтона и Москвы по ядерному разоружению. По данным Белого дома, арсенал Пекина окутан тайной и через 10 лет удвоится. Это угрожает международной безопасности. Китай, ссылаясь на то, что его ядерные силы намного слабее, чем у двух держав, отказывается присоединиться к их диалогу. По мнению эксперта, американцы знают, что их предложение для китайцев неприемлемо. Но это дает США предлог для наращивания вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В Женеве открылась конференция по разоружению, которая проводится при содействии ООН. Роберт Вуд, посол США в области разоружения, заявил журналистам, что переговоры по ядерным вооружениям должны носить трехсторонний характер. К контактам между Россией и США нужно подключить Китай.
Учитывая, что размеры ядерных вооружений Китая, как ожидается, вырастут за десятилетие в два раза, наступает время для трехсторонних дискуссий, пояснил Вуд. По его словам, Вашингтон обсуждал с Москвой на встрече по безопасности возможность трехсторонних переговоров. Вуд считает: "Ждать мы не можем".
Как передало агентство Reuters, отвечая на вопрос, как заставить Пекин присоединиться, Вуд сказал, что надеется: Россия и другие помогут. "Полагаю, что под влиянием других стран помимо США китайцы сядут за стол", – подчеркнул он.
Президент США Дональд Трамп в прошлом году сказал, что обсуждал новую договоренность об ограничении ядерных вооружений с президентом РФ Владимиром Путиным, и выразил надежду на то, что это выльется в "большую сделку между тремя самыми мощными атомными державами мира. Но Китай пока отказывается участвовать".
В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин отметил: "Китай не раскрывал никогда и не раскрывает размеров своего ядерного арсенала. Лишь в 2004 году было сказано, что он самый маленький из четырех ядерных держав. Это означало, что он меньше, чем у британцев. А сейчас китайцы говорят, что придерживаются в ядерной сфере политики разумной достаточности. Но при этом не публикуют конкретных данных".
По словам Кашина, из оценок экспертов следует, что у Китая может быть сейчас до 300 развернутых ядерных боеголовок. "Исходя из того, что мы знаем о китайских средствах доставки, эти оценки близки к истине. Под развернутыми боеголовками имеются в виду те, что находятся не на долгосрочном хранении, а в войсках. Они могут при необходимости быть установлены на носителе. В мирное время боеголовки хранятся отстыкованными от своих носителей. Но находятся в специальных подразделениях по хранению ядерных боеприпасов на ракетных базах", – пояснил Кашин.
Помимо этого есть главное хранилище ядерных боеприпасов в Центральном Китае. Оно называется "база 22". Там осуществляется долговременное хранение ядерных боеголовок. Оно предусматривает их техническое обслуживание, утилизацию, работы по продлению сроков их хранения.
Известно, что за последние два десятилетия китайцы вложили гигантские средства в научно-исследовательские и конструкторские работы по созданию новых видов ядерного оружия и развитие инфраструктуры. Работали они главным образом над ядерным оружием, способным наносить удары по территории США. Это межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и баллистические ракеты подводных лодок. В настоящее время Китай приступил к серийному производству МБР разных типов, которые оснащены разделяющимися головными частями индивидуального наведения, в том числе тяжелых МБР на жидком топливе. Это значит, что китайский арсенал будет расти относительно высокими темпами.
"Китайцы выйдут из одной лиги с Британией и Францией и начнут сокращать отставание от США и России. Как далеко зайдут, вопрос дискуссионный. Возможно, захотят достигнуть уровня России и США, а возможно, остановятся на несколько более низком уровне, – полагает Кашин. – В то же время китайцы четко дают понять: никакие соглашения, которые бы закрепляли их отставание по количеству ядерных боеголовок от других стран, они подписывать не будут. Китайцы рассматривают возможные трехсторонние переговоры как неравноправные. Хотя научно-технические достижения позволяют им встать вровень с Россией и США".
Россия в идеале хотела бы, чтобы Китай принял участие в переговорах. Но в Москве сознают, что это идет вразрез с подходом Китая. И если бы Россия начала оказывать на Китай какое-то давление, то она только ухудшила бы с ним отношения, но результата не добилась.
Более того, американцы, призывая к трехсторонним переговорам, тоже знают, что китайцы на это не пойдут. Выдвигая такую инициативу, США хотят выставить Китай в неблагоприятном свете. Негативная реакция Пекина послужит Вашингтону оправданием для расширения военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заключил Кашин.
Слова американского дипломата о достигнутом понимании с Россией представляют собой, мягко выражаясь, преувеличение. Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно говорил, что американцам следует обсудить свою инициативу напрямую с Китаем.

Источник - ng.ru
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