Казахстан остановил экспорт своей нефти в Китай. Качество - ниже хлорки

00:18 23.01.2020

Экспорт казахстанской нефти в Китай приостановили, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.



По данным ведомства, 16 января при приеме нефти АО "СНПС-Актобемунайгаз" в систему магистральных нефтепроводов АО "Казтрансойл" по результатам испытаний качества нефти было обнаружено превышение хлорорганических соединений во фракции, выкипающей до 204 градусов по Цельсия.



В тот же день был остановлен прием нефти от АО "СНПС-Актобемунайгаз" до урегулирования вопросов качества сдаваемой нефти.В целях обеспечения загрузки НПЗ РК министерством совместно с АО "Казтрансойл" проводится работа по перераспределению потоков нефти.



"В этой связи экспорт казахстанской нефти в направлении Китая приостановлен (снижение составило -30,9 тысячи тонн при плане 34,6 тысячи тонн). Возобновление экспорта казахстанской нефти в Китай предполагается после урегулирования вопросов качества сдаваемой нефти из ресурсов АО "СНПС-Актобемунайгаз", - говорится в сообщении.