Бывшие советские республики подсели на "гастарбайтеровую" иглу, - В.Смертин

00:39 23.01.2020

Приток денег только вредит экономикам этих стран



ВЛАД СМЕРТИН



Эксперты Всемирного банка проанализировали, как влияют на экономику страны переводы, которые отправляют родным уехавшие на заработки мигранты. Их особенно заинтересовали четыре постсоветские республики: из Грузии в XXI веке уехало 37% трудящихся (если сопоставить размеры миграции с численностью рынка труда 2018 года), из Армении 27%, из Киргизии 17%, а из Таджикистана 12%. В других странах Центральной Азии таких цифр нет, там экономика опирается на экспорт углеводородов.



В основном те, кто решается податься на заработки, отправляются в Россию. Это выбор примерно половины мигрантов из Армении и Грузии и до 85% работников из Киргизии и Таджикистана.



Для этих двух среднеазиатских республик переводы работяг на Родину обеспечивают треть всего ВВП страны. В Армении это 13%, в Грузии - 11%.



- Трудовой миграции способствует относительно высокое качество человеческого капитала, - говорится в исследовании Всемирного банка.



Спасибо за это нужно сказать советскому наследию: школам, вузам, больницам.



Но мощный поток денег не принес в эти страны счастье и благополучие. Дело в том, что расходы людей, которые ежемесячно получают переводы от сыновей и мужей, выросли, а производить они больше не стали. В итоге там сфокусировались не на строительстве заводов и фабрик, а на развитии сферы услуг.



- При сохранении значительной межстрановой разницы в доходах от труда при неизменном уровне человеческого капитала ожидать сокращения миграции не приходится, - отмечают в ВБ.



То есть даже высоколобые экономисты не видят, как переломить тенденцию с трудовыми мигрантами.