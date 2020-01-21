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Почему Таджикистан разрешил приватизацию Рогуна и ТАЛКО
00:52 23.01.2020

Отдам в хорошие руки: почему Таджикистан разрешил приватизацию Рогуна и ТАЛКО

Акционерам и частникам разрешат владеть долей в двух крупнейших таджикских предприятиях. Но хотя для Душанбе очень важны иностранные инвестиции, власти и не думают выпускать из рук контроль над ключевыми объектами

ДУШАНБЕ, 21 янв - Sputnik. На днях нижняя палата парламента Таджикистана одобрила поправки в закон "О приватизации государственного имущества", согласно которым Рогунская ГЭС и Таджикская алюминиевая компания (ТАЛКО) исключаются из списка объектов, запрещенных к приватизации. Сами поправки Эмомали Рахмон подписал еще 30 декабря 2019 года.

То есть два ключевых предприятия страны (а ТАЛКО является главным налогоплательщиком в казну) отныне могут быть переданы в частные руки.

Кроме того, ТАЛКО и ряд его непроизводственных предприятий также преобразованы в акционерные общества со стопроцентной долей государства.

Приватизация ТАЛКО и Рогунской ГЭС весьма неожиданный ход со стороны правительства, так как до этого власти всегда заявляли о необходимости сохранения госмонополии на крупнейших предприятиях в таких стратегически важных для Таджикистана отраслях, как гидроэнергетика, горнодобыча и алюминиевая промышленность.

Sputnik спросил у таджикских и российских экспертов, с чем связано такое решение и кому в первую очередь будет выгодна приватизация.

Своего не отдадим

"Предприятия ТАЛКО являются становым хребтом экономики Таджикистана", - написано на официальном сайте компании.

Это не преувеличение - производство цветных металлов обеспечивает до 75 % всех валютных поступлений в бюджет страны и около трети всего экспорта. И было бы странно предположить, что власти с легкостью готовы отдать кому-то столь лакомый кусок.

В самом парламенте сообщают о том, что отдавать частникам Рогун и ТАЛКО целиком никто не собирается. Так, в случае с ТАЛКО речь идет о "дочках" алюминиевого гиганта.

"Идея другая. Мы говорим о второстепенных активах, которые имеют по два объекта на своем балансе. Но они больше не нужны и только мешают развитию. Сами объекты, как и прежде, не будут приватизироваться, это касается только мелких объектов, находящихся на балансе предприятия", - отмечает глава парламентского комитета по экономике и финансам Шариф Рахимзода.

О том, что главное предприятие остается национальной и государственной собственностью Таджикистана, подчеркивают и в самой алюминиевой компании. Мол, разделение собственности нужны для привлечения средств из-за рубежа, что практиковалось задолго до нынешнего постановления.

"У нас есть дочерние предприятия, которые сотрудничают с иностранными компаниями и разделяют свои акции. Но для того, чтобы привлечь больше инвестиций для развития, нам были нужны такие изменения. И даже в этом случае основная доля приходится на ТАЛКО", - пояснил корреспонденту Sputnik источник в компании.

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Действительно, ТАЛКО давно развивает свой бизнес на паях с иностранными компаниями. Флагманом здесь выступает, разумеется, Китай, которому в стране принадлежит множество компаний, занимающейся добычей золота и других ценных металлов.

Так, при участии китайских инвесторов в Яване начато строительство двух новых заводов по производству фтористого алюминия и криолита, которые дадут дополнительные 10 тысяч рабочих мест. Предварительная стоимость проекта составит 1 млрд 400 млн долларов.

Но бизнесмены из Поднебесной хоть и доминируют на местном рынке, однако не единственные, кто давно и глубоко зарылся в таджикские недра.

К примеру, сейчас власти совместно с канадской компанией Hetch разрабатывают программу перехода завода на местное сырье и создание Таджикской химико-металлургической корпорации.

Так что для этих иностранных компаний поправки о приватизации просто стали удобным инструментом, а не ликвидацией непреодолимой преграды, мешавшей развитию бизнеса.

Акции взамен долга

Иная ситуация обстоит с Рогунской ГЭС. Напомним, само строительство гидроэлектростанции было начато аж в 1975, но на завершающем этапе прокладки туннелей было приостановлено из-за развала СССР и начала кровопролитной гражданской войны.

Как строили Рогунскую ГЭС: 50 лет в фотографиях

К проекту вернулись лишь в 2004-м. С тех пор Рогун успела стать практически национальной идеей современного Таджикистана. На ГЭС возлагаются большие надежды в плане обеспечения электричеством всей республики и наполнения бюджет за счет экспорта электроэнегии за рубеж.

Но для завершения строительства нужны огромные средства, которые правительству приходится искать у зарубежных инверторов.

И нынешние приправки о приватизации – это шанс для властей хотя бы частично рассчитаться с долгами, считает ведущий аналитик инвестиционной компании QBF Олег Богданов.

"Можно выпустить новые акции и "размыть" государственную долю. И отдать их тем кредиторам, которые согласятся взять не деньгами, а акциями, то есть непосредственной долей в компании. Это общепринятая мировая практика", - отмечает аналитик.

По мнению Богданова, продажа акций стратегических компаний иностранцам свидетельствует о том, что приток денег из других источников явно недостаточен, и власти ищут другие способы закрыть долги.

Но если Таджикистан сохранит за собой большую долю акций (а власти республики, несомненно, так и сделают), то экономике страны серьезно ничего не угрожает.

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Непростая задача для Таджикистана

В числе главных претендентов на покупку доли Рогуна и ТАЛКО, конечно – Китай. Но российские и европейские компании, скорее всего, тоже не останутся в стороне.

По словам завотделом Института экономики и демографии Академии наук РТ, доктора экономических наук Ходжамахмада Умарова, разрешение на приватизацию компаний – давно ожидаемый шаг, хорошо продуманный властями.

"Генеральная линия правительства такова – за счет приватизации естественных монополий и частичного разделения собственности привлечь иностранные дополнительные инвестиции. - полагает Умаров - Дело в том, что дальнейшее финансирование Рогуна – очень тяжелая ноша для бюджета. И такая диверсификация долга и уменьшение нагрузки на бюджет, я думаю, заслуживает поддержки. Чем меньше будет потрачено из казны, тем больше будет направлено на науку и образование".

Теперь властям остается один довольно тонкий, щекотливый маневр – убедить население, которому совсем недавно рассказывали о невозможности продажи ТАЛКО и Рогунской ГЭС, что поправки о приватизации не значат передачи контроля над предприятиями иностранцам.

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И кроме этого, правительству предстоит в будущем следить за аппетитами младших акционеров, особенно из Поднебесной, которые со временем могут положить глаз на контрольный пакет акций.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579729920
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