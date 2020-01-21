Ату, Бату. Казахстан хочет с помпой отпраздновать 750-летие Золотой Орды

02:29 23.01.2020

Празднование 750-летия Золотой Орды. Казахи возвращают двухсотлетний период своей истории.



В советское время этот исторический отрезок в жизни казахских племен принято было замалчивать. В силу идеологических причин.



И сложилась совершенно парадоксальная ситуация. Исследования до возникновения Золотой Орды в Казахстане проводились. Были исследования и последующие, рассматривающие эпоху после развала Золотой Орды. А сам двухсотлетний период существования мощнейшей империи на просторах Евразии, замалчивался.



Тогда как для казахской историографии это важнейший период становления казахской государственности. Именно в то время сложился нынешний союз тюркских племен, в разные столетия известный под разными именами: монголы, узбеки, казахи.



И хотя названия были разные, но это был одни и те же объединенные Шынгысханом племена, известные в наше время под именем казахи.



И вот приятная новость. Постановлением правительства Казахстана утвержден план проведения мероприятий по празднованию 750 – летия Золотой Орды, включающий в себя сорок пунктов.



В их числе:



Реализация проекта "Проведение археологических работ для реконструкции цитадели золотоординского городища Сарайшык (2020 год – 29,7 млн тенге, 2021 год – 21,1 млн тенге, 2022 год – 19,2 млн тенге)



Проведение в Нур-Султане итоговой международной конференции, посвященной историко-культурному наследию Золотой Орды (52 млн тенге)



Строительство туристского комплекса вблизи мавзолея "Жошы хан" (800 млн тенге)



Создание экспозиции "Зала Золотой Орды и Казахского ханства" в Национальном музее РК (175,1 млн тенге)



Завершение строительства визит-центра Национального историко-культурного и природного музея-заповедник "Улытау" (150 млн тенге)



Благоустройство территории визит-центра "Улытау" (180 млн тенге)



Организация республиканских и международных мероприятий, в том числе кочевой культуры "Кокмайса", музыкального фестиваля "Жезкиик-2020", "Улытау-2020" (РБ - 174 млн тенге, МБ - 248 млн тенге)



Проведение выставки "Золотая Орда: из коллекции Государственного Эрмитажа" в Национальном музее РК (170,4 млн тенге)



Научно-познавательный цикл документальных фильмов об истории Золотой Орды, Жошы хан, Алаша хан и другие (132,8 млн тенге)



Создание этноаула для приема туристов вблизи села Улытау (350 млн тенге)



Включение в перечень тематических направлений государственного информационного заказа, освещение 750-летия Золотой Орды (финансирование не требуется)



Новости Казахстана. Алтынорда.