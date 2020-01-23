 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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CNPC добыла хлор в Казахстане. Инцидент может повлиять на поставки "Роснефти" в Китай, - "Къ"
08:09 23.01.2020

Казахстан неожиданно ограничил экспорт нефти в направлении Китая из-за обнаружения в сырье хлорорганики. По сообщению казахстанского Минэнерго, загрязненная нефть была добыта на одном из крупнейших активов в стране АО "СНПС-Актобемунайгаз", который принадлежит китайской CNPC. В результате Казахстану пришлось изменить график поставок на НПЗ и снизить экспорт. Эксперты считают, что загрязнение казахстанской трубы может негативно повлиять на транзит "Роснефти", которая для поставок в Китай через Казахстан использует своповую схему.

Минэнерго Казахстана сообщило о приостановке экспорта нефти в Китай из-за обнаружения в трубопроводной системе "КазТрансОйла" повышенного содержания хлорорганических соединений. В сообщении отмечается, что 16 января был остановлен прием сырья от АО "СНПС-Актобемунайгаз" "до урегулирования вопросов качества сдаваемой нефти". Эта компания разрабатывает месторождения Жанажол, Кенкияк в Актюбинской области и ряд других, ее контролирует китайская CNPC. Во время вхождения в капитал предприятия в 1997 году китайская компания пообещала вложить в проект более $4 млрд, а суммарные инвестиции в 2002–2012 годах составили $6,27 млрд. Накопленная добыча уже достигла более 100 млн тонн нефти.

Минэнерго Казахстана сообщило о том, что транспортировка по системам магистральных нефтепроводов осуществляется согласно скорректированному графику. В частности, часть объемов экспорта были сняты для Шымкентского НПЗ, также изменен график загрузки Павлодарского НПЗ. В результате экспорт казахстанской нефти снизится на 30,9 тыс. тонн в сутки при плане 34,6 тыс. тонн. К 22 января прием нефти так и не возобновлен, а АО "СНПС-Актобемунайгаз" стало готовить резервуар под налив чистой нефти для "КазТрансОйла".

Ключевым поставщиком нефти через Казахстан является "Роснефть", которая для транзитных поставок в Китай использует своповую схему. Так, нефть "Роснефти" идет на Павлодарский НПЗ, а Казахстан взамен поставляет свою нефть в Китай по нефтепроводу Атасу-Алашанькоу. На 2020 год "Роснефтью" заявлена поставка по этому маршруту 10 млн тонн нефти.

Таким образом, приостановка поставок казахстанской нефти в Китай может временно сказаться на экспорте "Роснефти".
При этом в департаменте коммуникаций "КазТрансОйла" на запрос "Ъ" ответили, что магистральный трубопровод Атасу-Алашанькоу продолжает работать, транзит происходит в штатном режиме. Также один из источников "Ъ" в российской нефтяной отрасли отрицает проблемы с транзитом. В "Роснефти" и Минэнерго отказались от комментариев, в "Транснефти" на запрос "Ъ" не ответили.

Как громкий скандал с "Дружбой" спустили в трубу
Пока, отмечает Сергей Гарамита из Райффайзенбанка, "Транснефть" заявляет, что поставки российской нефти в Казахстан не снижались. Но если разрешение ситуации затянется, "Роснефти" придется искать дополнительное место в нефтепроводе ВСТО для увеличения своего экспорта через порт Козьмино, считает аналитик. Собеседники "Ъ" в отрасли отмечают, что значимых свободных объемов в Козьмино нет и рост экспорта в Китай возможен только из портов европейской части РФ. "Роснефть" заключила казахстанский контракт на пять лет в 2013 году с объемом поставок 7 млн тонн в год. В 2017 году он был продлен до 2024 года, а объем поставок вырос до 10 млн тонн в год.

Пристальное внимание к инциденту в Казахстане связано в том числе с историческим контекстом. Весной прошлого года хлорорганикой была загрязнена нефть в нефтепроводе "Дружба", что парализовало поставки российского сырья в Восточную Европу на два месяца и спровоцировало массу претензий от европейских покупателей в адрес российских нефтекомпаний и "Транснефти". "Роснефть" как крупнейший экспортер нефти стала и главным пострадавшим. Хотя с тех пор часть споров удалось уладить, вопрос компенсаций между "Роснефтью" и "Транснефтью" пока не решен.

Дмитрий Козлов; Александр Константинов, Астана
Газета "Коммерсантъ" №11 от 23.01.2020, стр. 9

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579756140
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