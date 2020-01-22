Американцы покидают базу Инждирлик в Турции?

09:03 23.01.2020

Массовое сокращение турецких работников на американской авиабазе Инджирлик породило слух о планах США уйти из Турции. С чем связано такое решение американской компании "Вектрус", выступающей в качестве нанимателя персонала?

массовая "резня" рабочих на базе Инджирлик



20 января американская компания "Вектрус" (Vectrus), выступающая в качестве нанимателя персонала для работы на авиабазе Инджирлик, сообщила Турецкому профсоюзу работников оборонной промышленности и вспомогательных секторов о том, что до 20 февраля этого года с базы будут уволены 424 турецких работника, в том числе 32 женщины.

На базе работает в общей сложности 890 граждан Турции, нанятых компанией. Увольнение 424 из них породило предположения о том, что Америка собирается уйти из Турции, Сирии и Ирака.



Глава отделения Турецкого профсоюза работников оборонной промышленности и вспомогательных секторов в Адане Эрдал Акалын (Erdal Akalın) отметил, что эти увольнения неэтичны. Акалын продолжил: "Мы сказали им, что в тех экономических условиях, в которых мы находимся, увольнения очень плохо скажутся на людях. Это какая-то повальная "резня". Скоро начнется процедура заключения коллективного договора на новый срок с 31 марта 2020 года, и такая бесчувственная позиция США может повлиять на этот процесс, переговоры будут проходить в суровой атмосфере".



Акалын рассказал, что в качестве причины увольнения рабочих американская компания называет инициативу Америки о выводе войск из региона. "Они говорят, что хотят уйти из Ирака, Сирии и Турции, и в связи с этим идут на сокращение штата, - продолжил Акалын. - Правительство США желает уйти из региона. И компания нанимает работников лишь в том объеме, который разрешен правительством. Это заявления официальных представителей компании. Они сказали: "США уходят, и поэтому мы сокращаем численность персонала"".



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Оригинал публикации: İncirlik Üssü’nde işçi kıyımı

Опубликовано 22/01/2020