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Новое УзбПравительство обещает срочно сочинить: 7 стратегий, 7 концепций и 1 нацплан. Заставь дурака..
09:08 23.01.2020

Программа действий правительства. Главное
Главное из выступления Абдуллы Арипова на совместном заседании палат парламента об основных направлениях работы будущего правительства Узбекистана.

21 января на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Узбекистана премьер-министр (на тот момент - кандидат) Абдулла Арипов представил программу действий Кабинета Министров на ближайшую и долгосрочную перспективу. "Газета.uz" пересказывает ключевые моменты выступления.

Абдулла Арипов сообщил, что по поручению президента будет подготовлена Концепция социально-экономического развития Узбекистана до 2030 года. Она будет предусматривать реализацию реформ в социально-экономической сфере, развитие инженерных коммуникаций и производственной инфраструктуры, а также развитие регионов.

Будут приняты меры по обеспечению макроэкономической стабильности, диверсификации и повышению конкурентоспособности экономики. Ожидается, что в 2020 году рост ВВП составит не менее 5,5%, а в ближайшие пять лет - около 6% ежегодно.
Правительство примет меры для увеличения доли промышленности в ВВП с 30% до 33% к 2025 году и услуг - с 35% до 37%. В то же время главной задачей будет снижение уровня инфляции.
Будут разработаны и реализованы стратегии по широкому внедрению рыночных механизмов и развитию ключевых отраслей экономики, отметил Абдулла Арипов.
В частности, намечено ввести единый порядок реализации высоколиквидных и монопольных продуктов на биржевых торгах. Будут разработаны и реализованы Стратегия развития предприятий торговли и логистических центров на 2021−2022 годы и меры по диверсификации производства строительных материалов.
Продолжится модернизация и диверсификация промышленности, ускоренное развитие высокотехнологичных перерабатывающих отраслей и широкое внедрение энергоэффективных технологий.
Для этого будут разработаны Концепция развития промышленности на 2020−2025 годы, программы на 2020−2021 годы по локализации производства, а также развитию и восстановлению минерально-сырьевой базы.
"Мы рассматриваем электротехническую промышленность - импортозамещающую и поддерживающую отечественное производство сферу - как двигатель экономического роста", - заявил Абдулла Арипов.
В этом году будет разработана Концепция развития электротехнической промышленности на 2020−2030 годы.
К 2030 году объем производства в этой сфере должен увеличиться в 5 раз (на 4 млрд долларов), экспорта - в 6 раз (на 1,5 млрд долларов), число занятых - более чем в 3 раза (свыше 50 тысяч рабочих мест). Предполагается, что потребность населения в электротехнических и бытовые приборах на 80−90% будет покрываться за счет местной продукции.
К 2025 году планируется реализовать инвестиционные проекты в топливно-энергетическом секторе на общую сумму 7,6 млрд долларов. За счет этого ожидается увеличение производства электроэнергии в 1,4 раза, добычи природного газа - в 1,2 раза, нефтепродуктов - в 2,1 раза.
Кроме того, будут расширены глубокая переработка природного газа для производства продукции с добавленной стоимостью, а также применение альтернативных источников энергии при производстве электричества.

К концу 2020 года должна завершиться установка электронных счетчиков электроэнергии и газа, чтобы снизить затраты на энергоресурсы и предотвратить "нереальные" начисления.
В рамках программы развития химической промышленности будет реализован 31 инвестиционный проект на сумму 12 млрд долларов и освоено 50 новых видов продукции.
Намечены меры для дальнейшего развития существующих 21 свободной экономической зоны и 156 малых промышленных зон. Ожидается, что их количество увеличится минимум в 2 раза.
Для внедрения современных принципов и методов корпоративного управления будет разработана Стратегия по владению, управлению и реформированию государственных предприятий на 2020−2023 годы.
Абдулла Арипов сообщил, что будут созданы условия для ускоренного развития предпринимательства, улучшения бизнес-среды, сокращения доли "теневой экономики" и оптимизации участия государства в экономике. К концу 2020 года доля малого бизнеса в ВВП должна достигнуть 62% (сейчас - около 57%). Около 500 тысяч рабочих мест намечено легализовать за счет налоговой реформы.
Поставлена задача к 2030 году повысить позицию страны в рейтинге "Ведение бизнеса" Всемирного банка с 69-го до 20-го места.
Приемные премьер-министра продолжат заниматься решением проблем предпринимателей, в том числе иностранных инвесторов, сказал он.
Абдулла Арипов подчеркнул, что будут обеспечены государственное регулирование урбанизационных процессов и реализация государственной жилищной политики. Для этого будет реализована Концепция развития урбанизации до 2030 года, а также система субсидирования из государственного бюджета первоначального взноса или процентов по ипотечным кредитам для малообеспеченных семей.
"При строительстве жилых зданий будут широко использоваться новые виды энергоэффективных строительных материалов. Дома в сельской местности будут строиться в 5−7 этажей, в городах - 12−16−18 и даже 30 этажей", - отметил он.
В Узбекистане продолжатся реформы в бюджетной, финансовой и денежно-кредитной сферах. Прежде всего, будет улучшена координация фискальной и монетарной политики.
Для эффективного управления государственным долгом в соответствии с международными стандартами, сохранения его на безопасном для макроэкономической стабильности уровне и совершенствования механизма государственных гарантий, будет разработан проект закона "О государственном долге".
Кроме того, будет разработана Стратегия совершенствования системы управления государственными финансами на 2020−2024 годы, включающая введение новой "бюджетной системы, ориентированной на результат", обеспечение прозрачность бюджетной информации и усиление парламентского и общественного контроля над бюджетным процессом.
Социальная направленность расходов госбюджета будет сохранена, а независимость местных бюджетов и ответственность местных властей будут - повышена.
В стране продолжатся реформа налогового администрирования, чтобы внедрить в практику принятый Налоговый кодекс в новой редакции и создать "справедливую" налоговую систему.

Будут предприняты меры по дальнейшему упрощению системы налогообложения и ведению эффективной фискальной политики. Для достижения этих целей будет разработана фискальная стратегия на 2021−2023 годы. Планируется сократить совокупный фискальный баланс (консолидированный государственный бюджет и государственный долг) с текущих 2,7% ВВП до 1,5% в 2022 году.
В то же время будет разработана стратегия развития валютного рынка и проект закона "О рынке капитала", а также Стратегия развития рынка ценных бумаг для внедрения современных механизмов валютного регулирования и обеспечения стабильности национальной валюты.
Будут приняты меры по укреплению финансовой устойчивости банковской системы, развитию страховой и лизинговой систем. Ожидается, что в ближайшее время президенту будет представлена долгосрочная стратегия развития банковского сектора. Будет разработан проект закона "О небанковских кредитных организациях".
По поручению президента будет реализована концепция диверсификации сельского хозяйства, разработанная с привлечением экспертов американской Boston Consulting Group (BCG). В то же время будут приняты меры для обеспечения продовольственной безопасности и рационального использования земельных и водных ресурсов посредством модернизации и ускоренного развития сельскохозяйственного сектора.
"Наша главная задача - внедрение рыночных принципов в хлопковой и зерновой отрасли, усиление чувства собственника земли, развитие селекции и семеноводства, защита растений и развитие многопрофильных фермерских хозяйств", - сказал он.
В социальной сфере главными задачами определены развитие медицины, образования, физической культуры и спорта, улучшение инфраструктуры в этих сферах, одним словом, "развитие человеческого капитала", отметил Абдулла Арипов.
В частности, в области развития системы непрерывного образования будет принята новая редакция закона "Об образовании". Будет внедрен в практику новый закон "О дошкольном образовании и воспитании". Намечены меры по созданию более благоприятных условий для расширения сети дошкольных образовательных учреждений, а также развития эффективной системы государственно-частного партнерства (ГЧП).
Альтернативные формы дошкольного образования будут внедрены в 2020-2022 годах. В 2021 году 692 тысяч детей в возрасте 6 лет будут полностью охвачены обязательными одногодичными бесплатными учебными группами в школах, а в 2022 году 2 миллиона детей в возрасте 3−7 лет (70%) будут охвачены дошкольными образовательными организациями.
Охват высшим образованием среди молодежи будет увеличен с 20% до 35% к 2025 году. Кроме того, число иностранных частных вузов будет увеличено минимум до 30 за пять лет.

Будут предприняты шаги для постепенного перевода образовательного процесса в вузах на кредитно-модульную систему и внедрения передовых стандартов высшего образования.
Кроме того, будут разработаны и реализованы предложения по развитию системы здравоохранения, переходу на обязательное медицинское страхование, кардинальной реформе системы финансирования организаций здравоохранения.
К 2022 году регионы получат 1500 реанимобилей Ford, оснащенных современным оборудованием и подключенные к единому call-центру. В минувшем году в Ташкент были поставлены 150 таких автомобилей.
Будет разработана Концепция развития физической культуры и спорта до 2030 года.
За счет создания необходимых условий для развития туристической отрасли и расширения туристической инфраструктуры и реализации приоритетов Концепции развития туризма на 2019−2025 годы ожидается, что в 2020 году Узбекистан посетят 7 миллионов иностранных туристов, а в 2025 году - 12 миллионов.

Правительство продолжит систематическую работу по повышению роли и активности женщин в обществе, подчеркнул Абдулла Арипов. В 2020 году 3000 женщин получат льготные кредиты для предпринимательской деятельности за счет средств Государственного фонда поддержки женщин и семьи, 1576 матерям, находящимся в тяжелом социальном положении и нуждающимся в улучшении жилищных условий, будет выплачен первоначальный взнос за жилье. Будет обеспечена занятость 7700 женщин из малообеспеченных семей на основе целевых программ.
В сфере государственной молодежной политики будет разработана Концепция "Молодежь Узбекистана-2030". В рамках госпрограммы "Молодежь - наше будущее" будет выделено свыше 400 млрд сумов льготных кредитов на развитие молодежного предпринимательства.
Для повышения интереса молодежи к чтению научных и художественных книг, в том числе электронных, и повышения их правовой культуры будет принята Национальная программа развития и поддержки культуры чтения на 2020−2030 годы.
В культурно-гуманитарной сфере в 2020-2024 годы будет реализован комплекс мер по укреплению материально-технической базы учреждений культуры и искусства. В частности, будет построено 7 музеев и отремонтировано 56 музеев и 20 театров.
В 2020-2022 годах будут реализованы мер по "широкому и активному" внедрению систем цифровой экономики и электронного правительства.
Планируется разработать Стратегию развития цифровой экономики до 2030 года. Она включит в себя вопросы введения идентификационных карт (ID-карт), обеспечения широкополосным доступом в интернет 11 тысяч учреждений социального обслуживания, программы "Умное сельское хозяйство", "Цифровое сельское хозяйство", "Электронная медицина", "Электронное образование", "Интеллектуальная транспортная система" и другие.
В 2020-2022 годах планируется строительство IT-парков в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Самаркандской, Наманганской областях и Ташкенте, а также 150 учебных центров цифровых технологий в районах.
С учетом демографических изменений и потребностей населения будут приняты меры по созданию необходимых объектов социальной инфраструктуры. В 2020-2022 годах по программе "Обод кишлок" и "Обод махалла" будут отремонтированы и благоустроены около 800 сел и 240 махаллей.
Согласно программам, представленными в ходе визитов президента в регионы, в 2020-2021 годах намечена реализация 10605 инвестиционных проектов на общую сумму 238 трлн сумов.
В 2020-2023 годах будет освоено около 830 трлн сумов капитальных вложений (226 трлн - в 2020 году, 278 трлн - в 2021 году и 326 трлн - в 2022 году) из всех источников финансирования, а также привлечено 17,8 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.
Совокупный объем экспорта за три года должен составить 55,3 млрд долларов (15,7 млрд - в 2020 году, 18,4 млрд - в 2021 году и 21,2 млрд - в 2022 году).
На основе изучения опыта развитых стран будет разработана Стратегия развития транспортной системы и автомобильных дорог в 2020-2030 годах. В сферу управления транспортом будет привлекаться частный и иностранный капитал.
В области экологии и охраны окружающей среды будет разработан проект закона "Об отходах" в новой редакции.
Охват услугами санитарной очистки к 2025 году составит 100% населения страны, а до 2028 года будет реализована стратегия обращения с твердыми бытовыми отходами, что позволит увеличить переработку отходов до 45%. Для Ташкента примут Концепцию совершенствования системы управления твердыми отходами на 2020−2024 годы.
По словам Абдуллы Арипова, разрабатываются меры для реализации концепции административной реформы в 2020 году и в последующие годы. Намечено совершенствование деятельности органов исполнительной власти, усиление общественного контроля над ними и внедрение современных форм стратегического планирования в систему госуправления.
По итогам выступления премьера спикер Законодательной палаты Нурдинжон Исмаилов и президент Шавкат Мирзиеев спросили у сенаторов и депутатов, есть ли у них вопросы к кандидату в премьер-министры. Вопросов от парламентариев не последовало.
В тайном голосовании "за" кандидатуру на пост премьера, выдвинутую президентом, проголосовали 148 депутатов Законодательной палаты, 1 депутат "воздержался" и 1 не проголосовал. Из числа сенаторов кандидатуру Абдуллы Арипова поддержали 94 человека, 3 воздержались. Голосов "против" не поступило ни от одной из палат парламента.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579759680
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