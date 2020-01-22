Смерть Сулеймани дала шанс России и Израилю, - "НГ"

10:01 23.01.2020

Путин и Нетаньяху обсудят судьбу иранских сил в Сирии



Форум памяти Холокоста пройдет в мемориальном комплексе "Яд-Вашем".

Владимира Путина ожидают на Всемирном форуме памяти Холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Иерусалиме. Путин встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, который среди прочего затронет проблему влияния Ирана на Сирию. Ситуация с созданием иранского стратегического коридора, ведущего к Средиземному морю, качественно изменилась после убийства Сулеймани.



Форум приурочен к 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Официальные лица Израиля высоко оценили решение Путина посетить мероприятие. "Израиль считает важным вклад Советского Союза в освобождение концентрационных лагерей, – заявил глава МИД Израиля Исраэль Кац. – Мы считаем, что увековечивание памяти жертв Холокоста – долг каждой страны".

По мнению Каца, мероприятие в Иерусалиме "связывает мрачное прошлое с современной реальностью процветающего Государства Израиль". Важно не забывать о Холокосте, чтобы трагедия не повторилась, подчеркнул министр.



Как следует из слов Каца, на этот раз Путину и Нетаньяху предстоит обсудить комплекс вопросов, которые касаются как двусторонних отношений, так и ситуации в мире. В конце 2019 года российско-израильские отношения оказались осложнены растущим числом отказов российским туристам во въезде на Святую землю и последовавшей в ответ на это проверкой израильтян в российских аэропортах. Несмотря на то что суровость израильской пограничной службы объяснили позже растущим интересом россиян к получению убежища, Россию такой ответ вряд ли удовлетворил. Кроме того, израильтяне призывали Нетаньяху решить тет-а-тет с Путиным и судьбу туристки Наамы Иссахар, которая осуждена в России на 7,5 года за провоз 9,5 грамма гашиша.

В 2019 году в израильской прессе часто появлялись сообщения о том, что российская авиация стала препятствовать расширению диапазона авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сирийской территории. Несмотря на то что реальная ситуация говорит о другом (в январе израильские самолеты беспрепятственно атаковали базу Тияс в Центральной Сирии), российская и израильская стороны все равно обсудят функционирование механизма устранения конфликтов. Как сказал Кац, для еврейского государства принципиально важно, чтобы нескоординированность действий не привела к ненужной конфронтации. В 2018 году полет израильской авиации над Сирией привел к случайному удару сирийских военных по российскому Ил-20.



В числе вопросов, которые предстоит обсудить, важное место занимает иранское многоуровневое присутствие в Сирии, реальность которого серьезно изменилась после того, как американским ударом на территории Ирака был убит генерал Сулеймани, возглавлявший силы "Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции – влиятельнейшей в Иране военно-политической организации. Военачальник фактически координировал действия иранских союзников в ближневосточных странах, создавая фундамент для стратегического коридора – пути через территорию Сирии и Ирака, который бы открыл Ирану доступ к Средиземному морю. То, что эту работу сможет продолжить новый командующий силами "Кудс" Эсмаил Каани, сомнительно.



"Закрепление Ирана на территории Сирии является угрозой для безопасности Израиля, и мы не можем допустить такого развития событий, – заявил Исраэль Кац. – Иран несет угрозу не только нашей стране, но и всему региону". Министр подчеркнул, что РФ играет важную роль на Ближнем Востоке. "Израиль действует в координации с Россией в решении региональных задач. В Израиле ценят понимание президентом Путиным необходимости обеспечения безопасности Государства Израиль", – отмечал Кац. Следует признать, что разговор между Путиным и Нетаньяху о безопасности израильского государства, вероятнее всего, будет двигаться легче на фоне устранения влиятельного иранского военачальника.



"Смерть Сулеймани дала Владимиру Путину возможность усилить влияние России в Сирии за счет Ирана, – сказал "НГ" бывший спецпредставитель Госдепа США по политическому переходу в Сирии Фредерик Хоф. – Путин скорее всего не станет реагировать негативно, когда израильский премьер выразит удовлетворение в связи с кончиной Сулеймани. Вместо этого он (Путин. – "НГ") выразит понимание и даже сочувствие по поводу тревог Израиля". По мнению эксперта, президент РФ может намекнуть на продолжение дальнейшей маргинализации Ирана. "Путин вполне может предложить Иерусалиму оказать давление на Вашингтон, чтобы тот примирился с Асадом с целью минимизировать влияние Ирана в Сирии", – заключил Хоф.



"Сулеймани курировал и создавал ополчения под крылом Ирана, но этот процесс будет продолжаться и после его смерти", – отметил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. По его словам, измениться может только рвение иранских посредников, которые уже начали передвигаться по Сирии на автобусах оппозиции – опасаясь нападения с воздуха. "Важно и то, что Каани не знает арабского языка", – отмечает эксперт, комментируя фигуру преемника Сулеймани. По словам Мардасова, Россия могла бы использовать устранение иранского генерала для качественного укрепления своего влияния в сирийской военной и политической элите, однако пока неясно, насколько она готова к этому.



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

22.01.2020