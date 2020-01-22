 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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10:04  КазАвиации приходит полный Ардак. Очередной киндер-кадр забрался в кресло пилота
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Среда, 22.01.2020
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КазАвиации приходит полный Ардак. Очередной киндер-кадр забрался в кресло пилота
10:04 23.01.2020

Член Президентского молодежного кадрового резерва назначен заместителем председателя Комитета Гражданской Авиациии, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.
Им стал Ардак Утепов, ранее занимавший должность заместителя начальника управления стратегического планирования РГП "Казаэронавигация".
Утепов Ардак Тултаевич родился в 1984 году в городе Целиноград (Нур-Султан). Окончил Институт управления (Астана), Академию гражданской авиации (Алматы), Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Калифорнийский университет (г. Сан-Диего, США).
Свою трудовую деятельность начал в 2007 году ведущим специалистом отдела авиационной безопасности управления государственного надзора за безопасностью полетов Комитета гражданской авиации. Затем, с 2010 по 2011 годы занимал должность эксперта управления, после, до 2014 года занимал должность начальника управления международных отношений. С 2014 года по 2018 г.г. начальник отдела научно-технической информации департамента стратегического планирования и качества РГП "Казаэронавигация". С 2018-го по настоящее время занимал должность заместителя начальника управления стратегического планирования РГП "Казаэронавигация".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579763040
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