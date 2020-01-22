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|Президентом Греции избрали Сакелларопулу (самую страшную из гречанок, клянусь Дионисом!)
10:36 23.01.2020
Впервые президентом Греции избрана женщина - председатель Верховного административного суда Катерина Сакелларопулу.
Парламент Греции проголосовал в среду за кандидатуру Катерины Сакелларопулу на пост президента страны, сообщило агентство ТАСС. До этого она была председателем Государственного совета - Верховного административного суда.
Голоса за нее отдали депутаты правящей правоцентристстской партии "Новая демократия", главной оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил СИРИЗА и левого "Движения перемен". Кандидатуру 63-летней судьи выдвинул премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
Катерина Сакелларопулу стала первой женщиной на высшей государственной должности в истории страны. Согласно Конституции, Греция является парламентской республикой. Глава государства - президент, который выполняет в основном церемониальные функции, основная власть принадлежит премьер-министру.
Церемония присяги Екатерини Сакелларопулу на пленарном заседании парламента состоится 14 марта. Нынешний президент Прокопис Павлопулос был избран на пять лет в 2015 году, срок его полномочий истекает 13 марта.