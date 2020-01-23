Ливийский тупик. Куда нефть вывезет, - А.Веселов

10:45 23.01.2020 Антон ВЕСЕЛОВ | 23.01.2020



В Ливии находятся крупнейшие разведанные запасы нефти в Африке

19 января в Берлине прошла очередная конференции по Ливии. В отличие от аналогичных встреч в Палермо и Москве, это мероприятие по составу участников было весьма представительным – по приглашению канцлера Ангелы Меркель в столицу ФРГ прибыли президенты РФ, Турции, Франции, Египта, премьер-министр Великобритании, председатель Еврокомиссии, генсек ООН, глава Госдепа США, высокопоставленные представители Африканского союза, ЛАГ, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии.

Влияния даже трети собравшихся было достаточно, чтобы решить ливийскую проблему в течение даже не дней, а часов, но этого не произошло. Появился текст очередного коммюнике – многостраничного, невнятного и невыполнимого. А госсекретарь М. Помпео призвал ливийцев "взять судьбу страны в свои руки и построить безопасное будущее, свободное от насилия и иностранного вмешательства". Невероятное по смеси кощунства c цинизмом заявление представителя страны, которая превратила жизнь ливийцев в ад на земле!



Впрочем, неверно обвинять в случившемся только США. События в Ливии были частью "арабской весны" получили одобрение ООН – в ночь с 17 на 18 марта 2011 года Совет Безопасности принял резолюцию 1973, вводившую запрет на полеты ливийской авиации и разрешавшую "принятие любых мер для защиты ливийского населения". Уже на следующий день ВС США и Франции приступили к операции "Рассвет Одиссеи"; вскоре к ним присоединились сателлиты из числа европейских и арабских стран.



Встреча по Ливии в Берлине

Примечательно, что сами ливийцы на конференции 19 января никак себя не проявили. Делегации противоборствующих сторон прибыли в Берлин из Триполи и Тобрука, но ограничились двусторонними протокольными беседами с несколькими лидерами, в общей дискуссии не участвовали, а от прямых переговоров категорически отказались. Особого внимания этому никто не придал, так как оставалось непонятным, кого они, собственно, представляют. Как известно, ООН и ЕС поспешили признать правительство национального согласия (ПНС) в Триполи, но его не утвердил парламент. Большинство в составе ПНС – ярые исламисты, и немало тех, кто не скрывает свои связи с ИГ (запрещено в России) и "Аль-Каидой" (запрещена в России). ПНС отклонило все предложения ООН о развертывании международных стабилизационных сил. Что касается парламента, то он вместе с временным кабинетом министров вынужденно находится в Тобруке. Для них попытаться провести сессию в Триполи означает одно – принять смерть.



Отношения Триполи и Тобрука быстро приняли форму вооруженной борьбы в масштабе страны, и территория между Египтом и Тунисом превратилась в бесконтрольную зону, где решение любого вопроса зависит от калибра оружия и количества боевиков за твоей спиной. Там, где до 2011 года существовало процветающее государство Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия, возник центр контрабанды и работорговли, появились перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу и зона влияния террористических организаций.



Больше трех лет мир безучастно наблюдал, как сотни банд вооруженных "революционеров" делили в Ливии зоны влияния. Столица Триполи оказалась под контролем сразу нескольких группировок, которые нередко вступали в перестрелки из-за "спорной" улицы или микрорайона. К 2014 году определились внешние игроки – часть из них встала на сторону ПНС, другие сделали ставку на Тобрук, а точнее – на Халифу Хафтара, который создал и возглавил "Ливийскую национальную армию" (ЛНА), присвоив себе звание фельдмаршала. К слову, его пресс-секретарем стал Ахмед Мисмари – бывший шеф протокола Каддафи, который одним из первых предал его и сбежал во Францию. Сегодня он выступает от имени "главного командования ЛНА" в военной форме с погонами генерал-майора.

Кто же сражается в Ливии, что это за две армии? Вооруженные силы ПНС в основном состоят из ополченцев Мисураты и Зинтана. Первоначально в них входили также отряды исламистов, которые взяли частичный контроль над Бенгази и полный – над Дерной. Сегодня эти формирования контролируют только столицу, ключевой город Мисурату и несколько относительно небольших районов близ Зинтана и Адири. Численность ВС ПНС составляет, по оценкам, 20-25 тыс. человек, но эта цифра очень условная.

Что касается ЛНА, то, несмотря на название, это что угодно, но не "ливийская" армия. Лишь около 7 тыс. ее бойцов являются ливийцами; по меньшей мере треть из них – мадхалиты (одно из течений салафитов), дезертировавшие из правительственной армии, и примерно 18 тыс. – наемники из Судана, Южного Судана, Чада, племен туарегов и десятки других формирований.



Доступ к месторождениям нефти в западных районах Ливии обеспечил Хафтару стабильный доход, что позволило нанимать "живую силу" и заручиться весомой поддержкой в обмен на щедрые обещания. Однако нашлись спонсоры и у ПНС – тоже достаточно влиятельные. В первые годы войны противоборствующие стороны использовали в основном то, что осталось в местных арсеналах: по паре десятков самолетов, по полсотни вертолетов; с артиллерией и бронетехникой проблем не было – их при Каддафи в Ливию было поставлено несколько тысяч единиц. Боевые потери быстро возмещали спонсоры, хотя первоначально поставки ограничивались устаревшей техникой. К примеру, ЛНА получила из Египта около 20 самолетов МиГ-21, из ОАЭ – 12 штурмовиков AT-802 производства компании IOMAX, а также дюжину боевых вертолетов Ми-24. Украинские специалисты восстановили до летной годности несколько МиГ-21 и МиГ-23.



В дальнейшем объемы поставок боевой техники и вооружения возрастали. Оружие обеим сторонам конфликта поставляли не менее десяти стран. И это притом, что с 26 февраля 2011 года действует эмбарго, установленное резолюцией СБ ООН. Очередное продление запрета было оформлено 10 июня 2019 года единогласным решением 15 членов СБ, принявших резолюцию 2473. Так что странным выглядит пункт заключительного коммюнике Берлинской конференции 19 января, в котором содержится призыв воздержаться от поставок оружия в Ливию.

В Ливию стали поступать самые современные образцы вооружения, нередко – с экипажами, расчетами, системами боевого управления. К примеру, войска Хафтара получили из ОАЭ три ЗРПК "Панцирь" российского производства, американские MIM-23 Hawk, китайские ударные БЛА Wing Loong II. Не будет преувеличением сказать, что поставленное по качеству и количеству многократно превышает то, что находится на вооружении армий большинства стран НАТО.



Несмотря на потоки оружия, выяснилось, что с таким воинством (с обеих сторон) много не навоюешь, а потому в конфликт в той или иной степени на одной из сторон оказались вовлечены США, Франция, Великобритания, Италия, ОАЭ, Катар, РФ, Египет, Турция, Саудовская Аравия и др. Так, ВВС США начиная с 1 августа 2016 года неоднократно выполняли бомбометание по целям в Ливии. Не остался в стороне и Египет: в мае 2017 года самолеты "Рафаль" ВВС Египта в течение трех суток наносили бомбоштурмовые удары.



К 2019 году ажиотаж с поставками вооружений в Ливию вырос еще больше. Заработать, однако, получилось не у всех, у иных вышли одни убытки – частная украинская компания "Скайавиатранс" потеряла в Ливии три из своих четырех самолетов Ил-76ТД. 29 июля 2019 года два из них прибыли с военным грузом для ЛНА из ОАЭ и были уничтожены турецким БЛА Bayraktar TB2. Еще один доставил из Анкары в Мисурату "гуманитарную посылку" (по утверждению МИД Украины) для сил ПНС, попал под обстрел и сгорел.



При поддержке Египта, ОАЭ, России, Саудовской Аравии, Франции, некоторых других государств ЛНА стала получать перевес и существенно расширила зону своего контроля. 4 апреля 2019 года Хафтар начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов", а в ПНС объявили о встречной операции "Вулкан гнева". В последующих боях обе стороны потеряли несколько сот человек убитыми, тысячи были ранены. ЛНА смогла добиться ряда тактических успехов, а в январе 2020 г. установила контроль над важным городом Сирт с прилегающим портом и крупным аэродромом. В декабре-январе поставки оружия Хафтару достигли пика – в Ливию совершали полеты эмиратские самолеты Ан-124 "Руслан" и С-17, прибывали транспортные самолеты других стран, были отмечены даже два С-17 ВВС США, доставившие груз с крупнейшей американской военной базы в Рамштайне (ФРГ).



Этим можно объяснить крайне жесткую позицию, занятую Хафтаром на переговорах в Москве и Берлине, – он отказался подписывать любое соглашения, полагая, что от полной победы его отделяют несколько шагов. Небольшой нюанс – Сирт был занят группировкой под командованием человека по имени Мабрук аль-Газави. Это сын фельдмаршала Хафтара и, естественно, генерал ЛНА. Какой любящий отец сможет остановить наступательный порыв сына, если тот к тому же талантливый полководец? Тем более что оборонявший Сирт 604-й батальон сил ПНС в полном составе перешел на сторону Хафтара.

Продвижение ЛНА вызвало резкую реакцию Турции – поток поставок в адрес ПНС боевой техники значительно возрос. Помимо бронемашин, в Ливии появились самоходные комплексы ПВО ACV-10, дополнительные партии разведывательно-ударных БЛА, средства РЭБ и высокоточные боеприпасы. 2 января Эрдоган добился согласия турецкого парламента на отправку в Ливию подразделений регулярной армии сроком на год (с возможностью продления мандата). Правда, турецкий президент отметил, что его военные не будут непосредственно участвовать в боевых действиях, они станут советниками, консультантами и инструкторами сил ПНС. А в качестве "мяса" Эрдоган направил в Ливию боевиков "Сирийской свободной армии". По данным СМИ, им предложили зарплату до 1,5 тыс. долларов в месяц и гражданство Турции после шести месяцев командировки в зону ливийского конфликта. Численность сирийских боевиков в Ливии уже достигла 2000 человек. Это серьезная сила, способная приостановить наступление войск Хафтара, но недостаточная для того, чтобы обеспечить победу ПНС.



В Анкаре подчеркивают, что решение направить воинский контингент в Ливию было принято "после получения запроса о военной помощи от признанного ООН правительства Ливии". Однако Эрдоган не стал маскироваться и заявил прямо: "Если нападения так называемой ЛНА не будут остановлены… это негативно скажется на интересах Турции в бассейне Средиземного моря и Северной Африке".

В ноябре 2019 года президент Турции и глава ПНС подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Согласно произведенной ими перекройке карт исключительных экономических зон, Турция и Ливия теперь соседи, а Греция оказалась в еще более затруднительном положении относительно спорных районов шельфа. Речь идет о перспективах добычи углеводородов в Средиземном море, и Турция настроена в высшей степени решительно. А союзников у Анкары, кроме ПНС, здесь нет, если не считать непризнанную Республику Северного Кипра.

Египет и Саудовская Аравия также настроены воинственно, но в отношении ПНС, которое они считают "террористическим режимом "Братьев-мусульман" (организация запрещена в России. – А.В.), поддерживаемым Турцией и Катаром". Интерес Москвы сводится к желанию восстановить влияние в Ливии, где до 2011 года Россия имела очень сильные позиции. Согласно официальным заявлениям, РФ поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами, но отношения с Хафтаром гораздо теснее.



Италия готова поддержать кого угодно, лишь бы в Ливии не вернулись к "Соглашению о дружбе и сотрудничестве". Этот документ был подписан в Бенгази 31 августа 2008 года Муаммаром Каддафи и премьером Сильвио Берлускони и содержит признание Италией ущерба, нанесенного Ливии за годы колонизации с обязательством его компенсировать. "Соглашение предусматривает выделение 200 млн долл. ежегодно в течение 25 лет в форме инвестиций в проекты развития инфраструктуры в Ливии", – объявил тогда Берлускони. А в Париже крайне незаинтересованы в новом расследовании "ливийских взносов" на президентскую кампанию Саркози и связанную с этим роль Франции в физическом устранении Каддафи.



Политика США витиевата – там сначала поддержали ПНС в борьбе с отрядами ИГ, входившими в состав "правительственной армии" и занимавшими Сирт. После ликвидации отъявленных бандитов под черными флагами Сирт перешел под контроль формирований из Мисураты, и Вашингтон стал оказывать помощь Хафтару. Американцы полагают, что гражданин США Халифа Хафтар не забыл, кому он обязан в жизни; если понадобится, кураторы из ЦРУ всегда напомнят это своему недавнему подопечному.

В сентябре 2019 г. Хафтар объявил о создании Brega Petroleum Marketing Co (BPMC) – филиала Национальной нефтяной корпорации (NOC) с прицелом на дальнейшее отделение филиала с соответствующими последствиями в плане контроля за экспортом нефти. Через несколько дней появилось совместное заявление США, Великобритании, Германии, ОАЭ, Италии и Турции, в котором NOC была названа единственным органом, имеющим право торговать ливийской нефтью. Такое единение показало, что именно интересует эти страны в Ливии; ссылки на "необходимость обеспечить стабильность и равные права всех граждан страны" выглядели здесь издевкой.

Следующий шаг Хафтара не заставил себя ждать – в начале 2020 г. он заблокировал нефтяные терминалы на западе страны, парализовав не только экспорт, но и добычу, поскольку резервуары для хранения уже заполнены. Представитель NOC заявил 20 января, что экспорт нефти из Ливии может упасть в 16 раз, а добыча сократится с 1,2 млн до 72 тыс. баррелей в день, что будет самым низким уровнем с августа 2011 года. NOC уже объявила форс-мажор, чтобы юридически приостановить контракты по поставкам.



Карта нефтяной инфраструктуры Ливии с заблокированными протестующими нефтяными терминалами (голубые стрелки).Источник: petroleum-economist.com

С учетом того, что в Ливии находятся крупнейшие разведанные запасы нефти в Африке, а также на фоне снижения добычи в Ираке, неопределенности вокруг Ирана и вероятными новыми ударами по нефтегазовой инфраструктуре Саудовской Аравии, последствия могут быть глобальными. По расчетам Хафтара, это должно повлиять не только на скорость подготовки очередной конференции по Ливии, намеченной в Алжире, но и на позиции заинтересованных сторон. Есть вероятность, что это побудит их принять действенные меры для прекращения войны в Ливии.



А пока наблюдается не только отсутствие единства в оценках происходящего, но и размежевание стран, поддерживающих кто одну сторону, кто другую, а кто и всех сразу. Встреча в Берлине это ясно показала. Источник - fondsk.ru

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