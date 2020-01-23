Антихристианство в Европе набирает силу, - В.Гулевич

10:47 23.01.2020

Владислав ГУЛЕВИЧ | 23.01.2020



Контркультурные антирелигиозные погромы в Европе будут шириться



Под занавес 2019 года МВД Франции огласило пугающие цифры: в 2018 году в стране зафиксированы 1704 антирелигиозных эксцесса, в том числе 1063 случая антихристианской направленности. В 2016 году их было намного меньше – 949.

В диоцезе (церковно-административная территориальная единица в католической, англиканской и некоторых протестантских церквях) города Пуатье за три месяца произошло несколько попыток осквернить ларцы со Святыми Дарами. Местный архиепископ Паскаль Винтцер рассказал, что такого раньше никогда не было, теперь же это происходит регулярно.



"Мы наблюдаем слияние секуляризма, который ограничивает веру частной жизнью человека, и небывалого подъема ислама, который атакует "неверных" и тех, кто отвергает Коран. Мы, с одной стороны, подвергаемся насмешкам в СМИ, а с другой – сталкиваемся с усиливающимся исламским фундаментализмом", – говорит епископ Тулона и Фрежюса Доминик Рей.

В 2019 году Европа поставила абсолютный рекорд – 3 тысячи оскверненных церквей и других религиозных объектов!



Впереди – Франция, родина вольтерьянства, якобинцев и воинствующего атеизма: здесь в среднем происходят три осквернения ежедневно. Дурной пример показали сами власти в 2016 году, приказав в Париже полиции выволочь на улицу молящихся священника и его паству из старинной церкви св. Риты 1905 года постройки. Прихожане и священнослужитель протестовали против ее сноса и открытия на этом месте автостоянки.



В том же 2016 году в Фонтенбло в церкви св. Людовика неизвестные сожгли статую Девы Марии XIV века и резной алтарь XVI века, раскидали Святые Дары, а в другой церкви повалили крест. С 2008 по 2016 год количество актов антихристианской направленности выросло во Франции на 245% - то есть увеличилось почти в два с половиной раза.

На втором месте Германия – по два случая ежедневно. Всплеск аналогичных преступлений отмечается в Нидерландах, Бельгии, Австрии, Дании, Италии, Финляндии, даже в Польше и Ирландии, где католическая вера тоже сходит на нет. В этих странах храмы поджигают, исписывают богохульствами, пачкают фекалиями. В 2019 году было зафиксировано десять случаев, когда осквернители мочились на святыни, использовали Библию вместо туалетной бумаги; пятнадцать актов вандализма, совершенных сатанистами, анархистами и феминистками; 33 поджога, 7 случаев уничтожения рождественских символов.



Во Франции, Германии и Греции преступления совершают преимущественно воинствующие атеисты и радикальные исламисты, в Испании – феминистки и анархисты, в Швейцарии – ЛГБТ-активисты.

В Великобритании орудуют обыкновенные воры. Там обворовано 40% сельских церквей, с которых сняли металлические колокола и кровлю. Британская пресса пишет, что дело поставлено на поток, с применением современных технологий – беспилотников и карт Google Earth.

В польском Щецине в базилике Иоанна Крестителя хулиганы до крови избили ксендза четками по лицу за отказ выдать им облачение для отправления мессы. Какую мессу они хотели служить, история умалчивает.

В Великобритании дотла сожгли церковь 1175 года постройки.



"Исторический и культурный ущерб не поддается исчислению", – говорит Петер Эйерс из благотворительного Фонда сбережения церковного наследия.

В норвежском Тронхайме четверо исламистов угрожали убийством местному проповеднику, если тот не перейдет в ислам. Швейцарские феминистки на монументе 1909 года трем видным протестантским реформаторам XV-XVI веков Гийому Фарелю, Теодору Безе и Джону Ноксу оставили граффити: ущербную радугу в цветах ЛГБТ и надпись: "Где здесь женщины?" Во Франции на дверях церкви Нотр-Дам-дю-То в Тулузе написали: "Аллах акбар".



Французский политолог Жером Фурке, автор книги "Французский архипелаг: рождение мультикультурного и разделенного общества" (Jérôme Fourquet L’Archipel français: Naissance d’une nation multiple et divisée), называет французов постхристианским обществом. "Растущая дехристианизация, – пишет он, – ведет нас к конечному этапу истории католичества... На протяжении веков католичество глубоко структурировало коллективное сознание французского народа. Сегодня этот народ – бледная тень того, чем он когда-то был. На наших глазах происходит смена цивилизационной парадигмы".

При этом антихристианские преступления уже не квалифицируются как преступлений на почве ненависти – полиция объясняет их хулиганствующими мотивами и действиями психически нездоровых людей. До суда, а тем более до приговора подобные преступления доходят редко. Судебное решение (28 месяцев тюрьмы) за взлом в 2019 г. склепа XIII века и вырыванием черепов у скелетов монашенки и рыцаря, почивших сотни лет назад, к которому приговорили вандала-ирландца, можно считать исключением.



К этому надо добавить, что Европа – континент старых колониальных держав. В ответ на колониальное угнетение прошлых веков в бывшие европейские метрополии приходит сегодня "отдача" в виде миграции, а у мигрантов тем более нет оснований питать уважение к храмовым зданиям и религиозным реликвиям, которые для европейских автохтонов превратились в груды мертвых камней. Контркультурные антирелигиозные погромы в Европе будут шириться.