В казахской Вандее - Жанаозене протестующие вновь трясут акимат

14:38 23.01.2020

В Жанаозене безработные продолжают требовать трудоустройства



22 января жители Жанаозена третий день подряд требовали от местных властей постоянного трудоустройства на нефтепромысловых предприятиях. Со слов жителей, в среду в акимат и отдел занятости и социальных программ моногорода в нефтедобывающей Мангистауской области отправилось не менее сотни людей.



Отправившаяся в акимат жительница города Рима Култынбаева сказала Азаттыку, что к требующим трудоустройства присоединились многодетные матери и матери-одиночки. "Акимат на стенах отдела занятости вывесил некие списки. Но по ним никого еще не приглашали на работу, и даже участвовать в общественных работах не предлагали", - говорит Култынбаева.

Ее слова подтвердили жительницы города Маржан Туякова и Айымгуль Абылханова. "Наше положение неважное. Возможно, что эти списки подготовили, чтобы отвлечь наше внимание", - добавила Рима Култынбаева.



Активист Нурсултан Нурымов говорит, что на некоторых людей, продолживших в этом году требовать найти им работу, местные власти и полиция оказывают всяческое давление. "В связи с предупреждением со стороны полиции о том, что мы проводим "незаконный митинг", я намерен собрать подписи, чтобы официально обратиться [в акимат] с заявкой на проведение митинга", - говорит Нурымов.

Азаттык обратился за комментариями к акиму Жанаозена Максату Ибагарову, однако его номер не ответил на звонки. Его заместитель Галым Байжанов, как заявили в аппарате акима, находился на выезде в Актау. В региональном департаменте полиции комментарии получить не представилось возможным.

Около 200 жителей Жанаозена в понедельник отправились в городской акимат, требуя от местных властей постоянного трудоустройства, преимущественно на предприятия нефтяной отрасли. Тогда аким Ибагаров сказал Азаттыку, что в настоящее время нет вакансий в нефтедобывающей отрасли в городе и акимат предполагает трудоустройство по спискам на государственные коммунальные предприятия и "другие сервисные предприятия".

Многие жители заявляли, что с этим предложением не согласны. С их слов, упомянутый акимом список составляют с 2016 года и конкретного решения не предложено.

В начале прошлого года в Жанаозене также проходили протесты безработных. Тогда безработные жители города тоже требовали от властей найти им работу и обратить внимание на проблемы молодежи.

По официальным данным, всего в Жанаозене (с учетом жителей пригородных сел Тенге и Кызылсай) проживает около 151 тысячи человек. В городе расположено газоперерабатывающее предприятие и предприятие "Озенмунайгаз" - дочерняя компания "КазМунайГаза".