"Кумтор" возобновляет добычу золота в Киргизии. Вали в отвал

14:39 23.01.2020

На золоторудном месторождении Кумтор в КР разрешили продолжить горные работы



Компании "Кумтор Голд Компани" дали разрешение на возобновление горных работ. Об этом "Азаттыку" сообщил председатель горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

По его словам, план горных работ на 2020 год согласован с Государственным комитетом промышленности, энергетики и недропользования.



Из-за произошедшей в начале декабря аварии на отвале № 3 пустая порода теперь будет складироваться на отвалах "Чон-Сары-Тор" и "Кичи-Сары-Тор".

"Сейчас компания готовится продолжить работы. Сидевшие до этого без дела 500 человек поочередно вернутся к работе", - сказал Таджибаев.



Рано утром 1 декабря на участке в долине ручья Лысый рудника "Кумтор" произошел оползень отвалов пустой породы. Во время эвакуации сотрудников выяснилось, что двое из них – мастер горного отдела Омурбек Ишенбеков и машинист бульдозера Жолдош Жунушов - пропали. Поиски тел продолжались около 2 месяцев, 9 января было решено их прекратить.