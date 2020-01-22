"Он прошел через клевету, но не сломался", - Мирзиеев об Арипове. Судьба человека..

15:21 23.01.2020

"Он прошел через клевету, но не сломался" - президент об Абдулле Арипове

Шавкат Мирзиеев заявил, что возвращение Абдуллы Арипова в 2016 году на пост вице-премьера было "делом справедливости". По словам президента, премьер "прошел через тяжелую клевету, но не сломался".



21 января Абдулла Арипов был утвержден парламентом в должности премьер-министра Узбекистана. На совместном заседании палат Олий Мажлиса президент Шавкат Мирзиеев рассказал о качествах, присущих Абдулле Арипову, и о том, через что ему пришлось пройти в прошлые годы.

Шавкат Мирзиеев подчеркнул, выбор кандидата на пост премьер-министра и его утверждение - это очень сложный и ответственный вопрос.

"Это вопрос жизни и смерти… Никому не секрет, что на эту должность мы должны выбрать кандидата с глубокими знаниями, большим опытом, со всесторонне развитым и современным мышлением, а самое главное - преданного, самоотверженного, требовательного организатора. Найти человека, прошедшего разные испытания в жизни, способного взять ответственность на себя, найти общий язык с людьми, завоевавшего их уважение, - это достаточно сложная задача", - признал он.

Президент также отметил, что премьер-министром должен быть человек, который своими действиями на предыдущих должностях внес достойный вклад в успехи страны.



"На эту очень ответственную должность я предлагая кандидатуру Абдуллы Нигматовича Арипова, который имеет многолетний управленческий и практический опыт и работает премьер-министром последние три года", - сказал он.

Шавкат Мирзиеев рассказал, что премьер-министру пришлось пройти через клевету, но "он не сломался".

"Как человек, который пробыл на этом посту 14 лет и был трижды переизбран, я знаю, какие чувства переживает премьер-министр, я это чувствую. Абдуллу Нигматовича я знаю 20 лет. Многие годы мы работали бок о бок. Он в своей жизни прошел через тяжелую клевету, пропустил это через себя, но не сломался. Открыто говоря, когда я стал исполняющим обязанности президента, мой первый указ был о возвращении Абдуллы Арипова на пост заместителя премьер-министра с точки зрения справедливости", - сказал президент. Он не уточнил, о какой клевете идет речь.

В августе 2012 года Абдулла Арипов был освобожден от должности заместителя премьер-министра - руководителя Комплекса правительства по вопросам информационных систем и телекоммуникаций. Официально причина отставки не сообщалась. До сентября 2016 года он работал доцентом в Ташкентском университете информационных технологий (ТУИТ).