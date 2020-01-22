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Уханьский синдром: как мир реагирует на вспышку нового вируса
16:11 23.01.2020

В аэропортах усиливается контроль, стюардессам выдают защитные костюмы, а за поездку в Китай назначают штрафы

Елена Сидоренко
Александр Волобуев
Мария Недюк

Чрезвычайный комитет ВОЗ пока не стал объявлять ЧС в области общественного здравоохранения (PHEIC) в связи со вспышкой нового коронавируса. Хотя, по некоторым данным, в мире уже зарегистрировано 552 случая в шести странах, и 17 заразившихся скончались. 22 января два пациента с подозрением на "китайский" коронавирус были госпитализированы в Санкт-Петербурге. Вечером того же дня Роспотребнадзор сообщил, что у обоих диагностирована ОРВИ. Тем временем российские аэропорты усилили меры безопасности, а в Китае с 10 утра 23 января приостанавливается движение всех видов транспорта из Ухани и в Ухань, сообщают местные СМИ со ссылкой на китайские власти. А в других странах для защиты от вируса ввели самые разные меры: от защитных костюмов для бортпроводников до штрафов за сокрытие информации о путешествии в Китай.

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Со всеми предосторожностями

22 января в клиническую инфекционную больницу им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге поступили два пациента с подозрением на новый коронавирус. Одним из них оказался 23-летний уроженец Старого Оскол Арман Каракешишян, который долгое время проживал в Китае, сообщают СМИ. По предварительной информации, мужчина возвращался из Шанхая рейсом с тремя пересадками - в Пекине, Красноярске и Москве.

По прибытии в аэропорт Пулково пассажир обратился в медпункт с жалобой на высокую температуру - 38 градусов. Из воздушной гавани больного забирали медики в защитных костюмах, а носилки с ним были закрыты воздухонепроницаемым куполом.

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- Россиянин доставлен в Боткинскую инфекционную больницу. Результаты исследований будут готовы в четверг утром, - сказала "Известиям" пресс-секретарь комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ольга Рябинина.

В Роспотребнадзоре "Известиям" заявили, что ситуация с пассажиром находится на контроле ведомства.

- Все противоэпидемические мероприятия проведены, пассажир госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Точный диагноз пока не установлен. Самолет, на котором прибыл пассажир, дезинфицирован, - сказали в Роспотребнадзоре.

Кроме того, врачи намерены установить наблюдение за пассажирами, прибывшими из Шанхая одним рейсом вместе с госпитализированным россиянином. Это связано с тем, что у нового коронавируса есть инкубационный период.

- Поликлиники по месту жительства должны определить списки пассажиров и проверить их состояние, - сообщили в петербургском управлении Роспотребнадзора.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил журналистам, что обследование пациента из Санкт-Петербурга с подозрением на коронавирус займет несколько дней.

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В среду в Северной столице госпитализировали и 20-летнего студента из Китая. В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга "Известиям" рассказали, что гражданин КНР прибыл в город неделю назад. А 22 января обратился в поликлинику, откуда его и отправили на обследование. Проведенная лабораторная диагностика не подтвердила наличие в его организме нового коронавируса.

В Минздраве уточнили, что оба пациента стабильны, получают всю необходимую медпомощь, а ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Ранее сообщалось, что в связи с опасностью распространения нового вируса, проявившегося в КНР, Роспотребнадзор с помощью тепловизора проверяет все прямые рейсы, прибывающие в Петербург из Китая: в общей сложности это пять–восемь рейсов в неделю.

Тем временем в Центре стратегического планирования Минздрава РФ идет работа над созданием экспресс-теста для диагностики "китайского" коронавируса, получившего название 2019-nCoV. Работа над созданием реагентов для лабораторной диагностики началась 14 января, сразу после размещения генома вируса новой пневмонии в международной базе данных NCBI, рассказал "Известиям" замдиректора центра Герман Шипулин. Тест позволит проводить диагностику коронавируса за 30 минут.

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21 января Минздрав также сообщил, что в России начали работу по созданию вакцины против китайского коронавируса - она появится минимум через полгода и потребует значительных средств.

Безопасность в аэропортах

В российских аэропортах из-за вспышки 2019-nCoV в Китае сейчас усилены меры безопасности. В пресс-службе Домодедово сообщили "Известиям", что в воздушной гавани круглосуточно дежурит собственная медицинская служба, а также специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области. Там уточнили, что из аэропорта выполняется всего один рейс в неделю - в Хэфэй (восток КНР).

В Шереметьево также подтвердили, что санитарный контроль рейсов из Китая усилен. По данным аэропорта, ежедневно в КНР осуществляется от девяти до 11 рейсов, в среднем обслуживается 2,9–3,5 тыс. пассажиров.

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В пресс-службе воздушной гавани отметили, что специалисты санитарно-карантинного пункта проводят дистанционную термометрию пассажиров, прибывающих из Китая, при помощи переносных и стационарных тепловизоров. Если у пассажира фиксируют повышенную температуру, на борт вызывают медицинскую бригаду здравпункта аэропорта.

- При обнаружении характерных симптомов коронавирусной инфекции пассажира изолируют в специальное помещение и везут в больницу, - добавил представитель аэропорта.

В Шереметьево подчеркнули, что на данный момент в аэропорту пассажиров с подозрением на коронавирус не выявлено. В частности, недомогание гражданина Канады, прибывшего 22 января в Москву из Бангкока, было связано с пищевым отравлением.

В зимнем расписании аэропорта Жуковский нет рейсов в КНР, сообщили "Известиям" в аэропорту. Во Внуково и Пулково на запросы не ответили.

По данным Biletix, в январе 2020 года объем бронирований билетов из России в КНР снизился примерно на 2%. По данным сервиса, чаще всего в Китай летают из Москвы (52% билетов), Владивостока (12%), Санкт-Петербурга (8%), Иркутска (4%) и Хабаровска (3%). Запросов на возврат авиабилетов не зафиксировано, добавил представитель компании.

По данным "Яндекс.Расписания", на 23 января из Пекина в Москву запланированы четыре прямых рейса, в Санкт-Петербург и Владивосток - ни одного, в Хабаровск - один.

Штраф за ОРВИ

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Общее число заразившихся новым типом коронавируса в Китае к среде увеличилось до 473 человек, а погибли от пневмонии уже 17 больных. Ситуация с 2019-nCoV вызвала беспокойство и в других странах, особенно - в соседних с Китаем. ВОЗ пока не давала рекомендаций ограничить туристов в передвижении, но многие государства приняли свои меры безопасности.

Власти стран Юго-Восточной Азии выражают беспокойство, что в период празднования лунного Нового года может произойти широкое региональное распространение коронавируса. В эти дни китайцы отправятся в отпуск, а работающие в КНР иностранцы вернутся домой, об этом сообщают местные СМИ.

Администрация аэропорта Гонконга заявила, что самолеты из Уханя будут парковаться в специально отведенном месте, также будет дезинфицироваться терминал, куда прибудут пассажиры с этих бортов, пишет Times of India.

В южнокорейской Korean Air предоставили экипажам самолетов защитные костюмы и планируют дезинфицировать свои самолеты, летящие в Ухань ежедневно, а не ежемесячно.

Сингапур усиливает наблюдение за всеми пассажирами из Китая, а не только за теми, кто прибывает из Уханя. В лоукостере Scoot сообщили, что на всех китайских рейсах выдаются медицинские маски и дезинфицирующие средства.

В качестве мер защиты министерство транспорта Тайваня приостановило движение поездов в провинцию Хубэй, где находится город Ухань. Также они обратились к китайским властям с просьбой приостановить поездки туристов из эпицентра распространения коронавируса в Тайвань, пишет Taiwaninfo.

Кроме того, Центр по контролю за заболеваниями Тайваня предупредил граждан о штрафе в размере до 150 тыс. тайваньских долларов, если они сообщат о том, что посещали Китай в опасный период и после у них проявились признаки ОРВИ. Действует такое правило в рамках закона о борьбе с инфекционными заболеваниями, передает сообщение центра Taipei Times.

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В целом в странах Средней Азии и Монголии не выражают панических настроений, но усилили санитарный контроль в своих аэропортах и всех прибывающих из Китая проверяют установленными тепловизорами.

Усиленное внимание к проблеме проявили власти Казахстана, учитывая тесные экономические, миграционные и туристические отношения с Китаем. Ежедневно Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" только с казахской стороны посещают 3 тыс. человек, передает местное информагентство "Хабар 24". А через таможенный пост "Нур жолы" из Китая в день прибывают в среднем 250 человек. Все они проходят соответствующий контрольный санитарный досмотр.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Галина Кожевникова сказала "Известиям", что все страны, у которых налажено постоянное взаимодействие с Китаем, находятся в группе риска.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579785060
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