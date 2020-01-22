 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ташкент-Нью-Васюки . На месте бывшего текстильного комбината планируют построить два 230-метровых небоскреба"Ташкент-Нью-Васюки". На месте бывшего текстильного комбината планируют построить два 230-метровых небоскреба
16:14 23.01.2020

На территории бывшего текстильного комбината в Ташкенте, где до конца 1920-х-начала 1930-х годов располагался кишлак Махао, куда выселяли больных проказой, а ныне находится т.н. "малая промышленная зона" Яккасарайского района, планируется построить деловой центр с двумя башнями близнецами высотой по 230 метров, сообщают СМИ.

Сумма необходимых инвестиций в проект оценивается в миллиард долларов. Инвестиционный проект будет осуществляться в разрезе 18 участков. Площадь застройки составит 1,2 миллиона квадратных метров жилых и нежилых помещений. Приступить к поиску потенциальных инвесторов власти Узбекистана намереваются в ближайшее время.

По замыслу проектировщиков, в центре будут располагаться две башни-близнецы, на вершине которых устроят две вращающиеся сферы, олицетворяющие Солнце и Луну.

"Основная идея заключается в том, чтобы создать в центре Ташкента деловой и культурный центр, который будет флагманом столицы. Обе башни будут 50-этажные и высотой 230 метров", - поведал изданию Kun.uz заместитель хокима (главы администрации) Ташкента Шароф Рахманов. (О том, что такой флагман уже есть и называется он Ташкент-Сити представители чиновники почему-то не вспоминают - ред.)

"Когда наши гости и жители столицы будут приземляться на самолете в аэропорту, их взгляд будет падать именно на это место. Башни, которые станут изюминкой проекта, будут встречать гостей столицы", - отметил он.

По словам Рахманова, комплекс будет многофункциональным. На его территории будет располагаться вся необходимая инфраструктура для отдыха и работы жителей города, в том числе торговые центры, гостинцы, большой парк и выставочный комплекс.

Намерение выстроить небоскребы в самом центре города, и без того задыхающегося от пробок, свидетельствует не только о непонимании властями путей развития столицы, но и о том, что никакого контроля над бюджетом, средствами Национального Фонда реконструкции и развития, а также набираемыми за границей кредитами в Узбекистане, не существует. Фокус-покус заключается в том, что финансирование мегапроекта будет вестись именно на эти деньги, которые, сделав круг по офшорным зонам, вернутся в страну под благообразным видом вложений "иностранных инвесторов" и превратятся в офисные и другие помещения, принадлежащие двум-трем правящим семьям.

Поэтому никакого общественного обсуждения грядущего строительства и не было: все решает один человек, не шибко умный, не шибко честный и не имеющий никакого понятия о культуре. О Генплане города, видимо, предлагается, забыть.

И, кстати, какой в современном Узбекистане может быть деловой центр, если вся деловая активность сводится к сносам частных домов и застройке на государственные деньги, с последующим присвоением построенных зданий.

Справедливости ради отметим, что "распил" на строительстве начался еще при Каримове. Но тогда он носил куда более сдержанный характер. В Ташкенте были построены несколько дорогостоящих огромных зданий, в том числе дворец Форумов, здание Сената, отель Хаятт, несмотря на их очевидную ненужность. И сразу стало понятно, что лица у властной кормушки вошли во вкус и что система "легального" извлечения прибыли вполне обкатана.

"В любом случае ясно, что в ближайшем будущем в столице Узбекистана следует ожидать появления новых поражающих воображение и затмевающих друг друга архитектурных объектов: дворцов Съездов, Собраний, Конференций, Заседаний, Обсуждений, Воспарений и прочего в этом духе", - предрекало по этому поводу информагентство Фергана в 2011 году.

Время идет, но масштабы хищений только увеличиваются…

Соб. ин

Источник - asiaterra.info
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