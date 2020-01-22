Жизнь в Нур-Султане парализовал снежный буран (видео)

16:16 23.01.2020

Полностью поднят и работает личный состав Департамента для оказания содействия населению.



Столицу Казахстана завалило снегом. Жители Нур-Султана в социальных сетях делятся фотографиями и видео заснеженного города, передает zakon.kz.



По информации ДП столицы, закрыты отдельные участки дорог. В ночь на 23 января произошло 35 ДТП без пострадавших.



Астанчан просят отнестись с пониманием и выполнять требования патрульных полицейских, отказаться от личного транспорта в пользу общественного, не оставлять личный транспорт на проезжей части и не создавать помехи уборочной технике.



Также 23 января занятия в школах города для учащихся 0-11 (12) классов первой смены и студентов 1-2 курсов колледжей отменяются.





