Таджикистан получит от вхождения в ЕАЭС больше пользы, чем вреда, - профессор Умаров

16:25 23.01.2020

Профессор Умаров: Таджикистан получит от вхождения в ЕАЭС больше пользы, чем вреда

Он считает, что при вступлении Таджикистана в это объединение, мигранты получат больше привилегий.



Пайрав Чоршанбиев



Присоединение Таджикистана к Евразийскому экономическому союзу сулит республике больше выгоды, чем вред, считает доктор экономических наук, профессор Ходжамахмад Умаров.



"Конечно, здесь есть как плюсы, так и минусы. Но плюсов больше",- заявил профессор в интервью изданию "Таджикистан".



Он отметил, что официальные лица в республике преимущественно думают о негативных сторонах вопроса.



"Минус я вижу в сокращении таможенных платежей", - сказал он.



А польза, по мнению Умарова, заключается в том, что косвенные доходы вырастут в разы, в первую очередь, доходы за счет денежных переводов мигрантов.



Он подчеркнул, что при вступлении Таджикистана в это интеграционное объединение мигранты получат больше привилегий при работе на территории России.



К примеру, отметил профессор, они получат медицинские полисы и смогут при необходимости лечиться.



"Недавно посетил один торговый центр в городе Санкт-Петербург, где работают как таджики, так и киргизы. Киргизы там работают в качестве кассиров, заведующих складом, экспедиторов, распределителей товаров, а таджики к этим должностям не допускаются. Таджики занимаются на улице, в подвалах тяжелой работой в условиях влажности. Зарплата киргизов в 2-3 раза больше, хотя способности таджиков к торговле выше, чему есть историческое доказательство. Киргизы были кочевниками, в том время как таджики занимались торговлей. По справедливости, таджики должны находиться в зале, а киргизы в подвале", - считает он.



По словам Умарова, все таджикские мигранты станут членами профсоюзов России в случае присоединения Таджикистана к ЕАЭС.



"Уверен, что не останется после этого ни одного нелегального таджикского мигранта и кардинально изменится ситуация с защитой их прав", - полагает он.



Почему Таджикистан пока еще не в ЕАЭС?



Таджикские власти рассматривают целесообразность вступления республики в ЕАЭС на протяжении уже шести лет после создания этого объединения. Этот вопроса был изучен специальной рабочей группой при Минэкономразвития и торговли республики, которая передала в 2016 году свои заключения на рассмотрение в правительство республики.



Причина неспешности Таджикистана объясняется официальными структурами страны желанием оценить практические плюсы и минусы от участия в интеграции на примере недавно присоединившихся двух стран - Армении и особенно Кыргызстана.



Страны-члены Союза, по всей видимости, тоже не с особым энтузиазмом ждут Таджикистан.



"Ни со стороны Таджикистана, ни со стороны стран ЕАЭС нет политической задачи вступления ради признания результата присоединения как такового. Опыт мирового интеграционного развития, в частности, в рамках Евросоюза, свидетельствует о том, что процесс искусственного вовлечения стран в интеграционные группировки создает лишь дополнительные проблемы и не способствует поступательному движению союзов", - говорит он.



Умаров считает, что республике "необходимо четко понимать последствия – плюсы и минусы такого решения, а также детали договоренностей по переходному периоду. Необходима системная подготовка всех институтов управления государства к вхождению в то или иное объединение", - говорится в опубликованном в этом году докладе Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития "Потенциальные выгоды и издержки от вступления Таджикистана в ЕАЭС", - отметил профессор.



Авторы доклада считают главным препятствием для вступления Таджикистана в ЕАЭС неподготовленность правовой базы и серьезные экономические проблемы в стране.



"Сложность заключается в том, что Таджикистан не участвовал в подготовке договорно-правовой базы ЕАЭС, и работу тут придется проводить "с нуля". Серьезный внешний долг вместе со слабой налоговой системой, с одной стороны, и полное отсутствие анализа правовой базы ЕАЭС для адаптации собственного законодательства с другой, могут серьезно затормозить вступление Таджикистана в Союз", - отмечают они.



Еще один минус присоединения Таджикистана, на что акцентируется внимание в докладе Центра интеграционных исследований, связан с "наличием криминальных рисков и требующий привлечения дополнительных ресурсов, через Таджикистан проходит крупный транзит наркотрафика, а объединение упростит ввоз наркотиков на территорию стран – участниц ЕАЭС".