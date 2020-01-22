Греф угрожает уйти в отставку из РосСбера. Родной, не томи...

17:35 23.01.2020

Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка



Президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если "придется менять стратегию банка после смены основного акционера". Основным акционером Сбербанка является Банк России (50% плюс одна акция).

"Надеюсь, что нет",- сказал господин Греф. Так он ответил на вопрос, изменится ли стратегия Сбербанка, если акционером банка станет правительство вместо ЦБ. Он уверен, что действующая "стратегия правильная, и практика это доказывает". "Когда я приходил на свою позицию, я приходил с концепцией определенной. И если концепция будет изменена, то я не вижу своего места в компании, и много людей, которые вместе со мной работают,- тоже",- сказал он в кулуарах Всемирного экономического форма в Давосе.



Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что контрольный пакет акций Сбербанка может быть передан от ЦБ другой государственной структуре. Такую идею обсуждают власти, которые увидели в контроле регулятора над крупнейшим российским банком конфликт интересов. Однако каких-либо конкретных решений еще нет. В ЦБ и Сбербанке эту информацию назвали слухами.