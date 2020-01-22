"К сожалению, у нас нет кадров", - удручен Мирзиеев. Кругом только гниды казематные

19:18 23.01.2020

Президент - о коррупции, нехватке кадров и личном примере руководителей

"Кардинальные изменения будут, если мы - все руководители - будем есть черствый хлеб, будем уравновешены и подадим личный пример". Шавкат Мирзиеев назвал самым большим недостатком в стране коррупцию и посетовал на нехватку достойных кадров.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на совместном заседании палат Олий Мажлиса 21 января рассказал о проблемах, связанных с коррупцией, нехваткой кадров, а также о том, какой пример должны подавать руководители. По его словам, многие министры не в полной мере справляются с возложенными задачами.

"Будет справедливо сказать, что многие министры пока не могут выполнять возложенные на них задачи. На этих вопросах вы (депутаты и сенаторы - ред.) также должны акцентировать внимание". Если ему предложат нового руководителя, вместо того, кто не справляется, то он сегодня же его назначит, сказал президент. "Если вы сможете найти честного и порядочного руководителя, который действительно знает сферу, я буду вам благодарен".

Президент указал на нехватку кадров, особенно в геологии и топливно-энергетической сфере.

"К сожалению, у нас нет кадров, резерва - это не от хорошей жизни. Резерв по этим тяжелым сферам абсолютно не был подготовлен. Поэтому многие проблемы и задачи на местах ждут своего решения из-за того, что министры не справляются", - отметил он.



"Если мы сможем правильно найти подходящего кандидата на должность руководителя организации, компании, министерства или на пост заместителя премьер-министра, будет большой успех. Во многих сферах мы ставим молодых кадров, видны изменения, но по многим сферам мы не можем найти людей. Не можем найти - это не значит, что мы не ищем. Мы ищем - кадров нет, нет. В эти сферы нельзя поставить любого человека, там очень сложные технологии. Нужны знания, опыт, патриотизм, честность, порядочность, нужно исключать коррупцию", - сказал президент.



Глава государства заявил, что самый большой недостаток Узбекистана - это "коррупция, которая все еще преследует нас".

"Если мы - все руководители - будем есть черствый хлеб, будем уравновешены и подадим личный пример, то произойдут кардинальные изменения. Но если мы будем напоказ ездить на хороших автомобилях и строить четырехэтажные дома, то никогда… Если будем личным примером, то будет результат", - сказал он.

Шавкат Мирзиеев поручил руководителям, чтобы они поменяли свой подход к работе.

"Отныне мы будем прощаться с руководителями, которые проводят время в кабинетах, ставят бумажную работу выше результата. Попрощаемся, как бы это тяжело ни было. Министр должен проводить только 20% своего времени в Ташкенте. У нас 14 регионов, 80% населения в селах, аулах, махаллях. Почему они не посещают эти места? Почему нет вертикальной системы? Почему мы этого не требуем, руководители исполнительной власти?" - задался вопросом руководитель страны.

Президент предложил создать систему оценки руководителей исполнительной власти, включая премьер-министра и членов правительства, на основе принципов эффективности, а также ее гармонизации с международными рейтингами и индексами.

"Мы должны создать рейтинг. Сейчас его нет. Кто-то что-то сделает - мы хвалим: „Вот это хорошая отрасль". Так не должно быть, это абстрактный результат. Чтобы был конкретный результат, сделайте рейтинг, пусть будут направления, разместите в социальных сетях. Потом ежемесячно каждый район будет делиться результатами своей работы через информационно-коммуникационные технологии, чтобы мы дали справедливую оценку: кто первый, кто десятый, а кто сотый", - заявил Шавкат Мирзиеев.