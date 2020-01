Британский суд официально выдал своим спецслужбам лицензию на убийство

24.01.2020

Владимир ПРОХВАТИЛОВ | 22.01.2020



Лицензия на убийство

Британские шпионы и их агенты могут убивать при исполнении служебных обязанностей, не опасаясь судебного преследования

Трибунал Высокого суда по делам спецслужб Великобритании признал законной секретную директиву британского правительства – "лицензию на убийство".

Глава контрразведки MI5 сэр Эндрю Паркер, сообщает Daily Mail, в апреле 2020 года уйдет в отставку. Ему до сих пор вспоминают, что, будучи главой отдела по борьбе с международным терроризмом, он не смог отследить Мохаммеда Сидика Хана, организатора взрывов в лондонском метро 7 июля 2005 года. В тот день Сидик Хан и три его сообщника привели в действие находившиеся в их рюкзаках взрывные устройства (три в метро и одно в автобусе), погибли 52 человека, сотни были ранены. Это был самый крупный теракт за всю историю Британии.

Особенно не любят сэра Эндрю и возглавляемую им контрразведку MI5 в Ирландии. Ирландское издание Village Magazine в 2019 году опубликовало свыше двадцати статей-расследований противоправной деятельности MI5 в отношении жителей Северной Ирландии, в частности по фактам сексуального насилия в отношении детей и причастности к этим преступлениям принца Эндрю и лорда Гревилла Дженнера. Издание не прекращает расследований и требует, чтобы MI5 раскрыла все случаи жестокого обращения с ирландскими детьми.

Особое место в этих расследованиях занимает убийство одного из лидеров католической общины Северной Ирландии адвоката Патрика Финукейна, застреленного в собственном доме в Белфасте 12 февраля 1989 года на глазах жены и детей. Финукейн защищал в суде членов Ирландской республиканской армии (ИРА).

В результате двух публичных расследований убийства Финукейна был сделан вывод о причастности к нему MI5. The Gardian, со ссылкой на документальный фильм BBС, пишет, что MI5 изъяла и уничтожила файлы судьи Питера Кори, который расследовал убийство: "Агенты МИ-5 вошли в офис Питера Кори, который был назначен в 2002 году правительствами Великобритании и Ирландии для повторного изучения некоторых убийств в Северной Ирландии. Они забрали компьютерные жесткие диски, которые затем были стерты".

Команду на убийство Патрика Финукейна, как утверждают СМИ, дала премьер-министр Маргарет Тэтчер. Village Magasine требует от Бориса Джонсона назначить объективное судебное расследование, "чтобы установить, дала ли Тэтчер генеральному директору MI5 сэру Патрику Уокеру зеленый свет на убийство Патрика Финукейна".

В декабре 2012 года тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выступил с докладом, в котором признал сговор британских спецслужб с террористами из Ассоциации обороны Ольстера, результатом чего стало убийство адвоката.

В декабре 2019 года Высокий суд Лондона фактически оправдал должностных лиц и агентов MI5, участвовавших в организации этого убийства. Трибунал по следственным полномочиям Высокого суда (Investigatory Powers Tribunal of the High Court) большинством голосов одобрил действия спецслужб и правительства. "Высокий суд постановил, что британские шпионы и их агенты могут убивать при исполнении служебных обязанностей, не опасаясь судебного преследования, если они убедят полицию и прокуратуру в том, что это было в общественных интересах", – пишет The Telegraph.

Фактически трибунал Высокого суда по делам спецслужб признал законной секретную директиву британского правительства (так называемую лицензию на убийство), существование которой официально признала Тереза Мэй.

Судьи решили, что сотрудники Секретной службы не обладают и никогда не обладали иммунитетом от уголовного преследования за убийство и иные тяжкие преступления и должны наказываться по закону в случае их совершения, но при этом они имеют право ссылаться на то, что их действия были оправданы интересами общества, и просить об освобождении от преследования. Такое решение было принято тремя голосами за при двух против; двое судей изложили особое мнение, указав, что MI5 не вправе разрешать своим агентам участвовать в преступлениях.

Четыре правозащитные организации – Privacy International, Pat Finucane Centre, Committee on the Administration of Justice и Reprieve – обратились в суд, утверждая, что подобное противоречит не только британским законам, но и Европейской конвенции по правам человека: оно разрешает агентам MI5 совершать преступления. Однако трибунал Высокого суда отклонил их требования.

Известный британский юрист бывший вице-канцлер Лондонского университета профессор Грэм Зеллик сказал The Telegraph, что "политика MI5 откроет двери для законного осуществления таких действий, о которых мы не имеем ни малейшего понятия, создавая неопределенность и возможность злоупотреблений".

Убийство Патрика Финукейна – не единственный случай, когда представители британских властей безнаказанно расстреливают граждан Ольстера. Так, 11 ноября 1982 года бойцы спецназа Королевской полиции Ольстера расстреляли трех безоружных мужчин в автомобиле на улице североирландского города Лерген, произведя 109 выстрелов по безоружным мужчинам. Водитель Джервез МакКерр и два пассажира, Юджин Тоуман и Шон Берне, были убиты на месте. В ноябре и декабре 1982 года имели место еще два случая стрельбы со смертельным исходом с участием сотрудников Королевской полиции Ольстера в городе Армаг: 24 ноября 1982 года был убит Майкл Тай и тяжело ранен Мартин МакОли, a 12 декабря 1982 года были убиты Питер Гру и Родерик Каррол. Никто из погибших не был вооружен.

Британские судьи ни в одном из этих случаев не нашли состава преступления.

Сообщая о предстоящей отставке Эндрю Паркера, The Telegraph тревожится о том, как оставшаяся без своего преуспевающего руководителя британская контрразведка справится с нарастающими угрозами со стороны "исламистских экстремистов, России и Китая".

На самом деле, если Паркер в чем-то и преуспел на посту главы контрразведки, так это в антироссийской риторике. В мае 2018 года он заявил, что Россия стремится подорвать европейские демократии "злонамеренными действиями"; он осуждал Россию за "безрассудное" отравление Скрипалей; он утверждал, что Кремль принимает участие в "преднамеренной, целенаправленной, злонамеренной деятельности, направленной на подрыв свободного, открытого и демократического общества".

На фоне провала в предотвращении терактов исламистов, сокрытия данных о причастности MI5 к актам сексуального насилия и жестокого обращения с детьми такие заявления отдают неслыханным лицемерием. С британской моралью давно творится что-то неладное.