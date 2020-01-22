Отношения США и Саудовской Аравии резко осложнились

01:09 24.01.2020 Внесезонное обострение: отношения США и Саудовской Аравии резко осложнились

На этом фоне арабское государство активизировало взаимодействие с Россией



Ксения Логинова



Между Эр-Риядом и Вашингтоном разгорелся очередной скандал. Наследного принца Саудовской Аравии заподозрили в причастности к хакерской атаке на телефон основателя Amazon американца Джеффа Безоса. За неделю до этого стало известно, что США решили отчислить 21 военнослужащего из Саудовской Аравии после того, как один из лейтенантов, Мухаммед аш-Шамрани, устроил теракт на авиабазе американских ВМС. Случившееся сильно осложняет отношения Вашингтона и Эр-Рияда, которые в последнее время и так нельзя назвать безоблачными. "Известия" выясняли, как на фоне этого обострения улучшается взаимодействие властей королевства с Россией и при чем здесь ЗРК С-400.



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"Хакерская атака на мобильный телефон [главы Amazon Джеффа] Безоса вполне вписывается в модель поведения Саудовской Аравии. Наследный принц и его окружение подвергаются нападкам за попытки вести подрывную деятельность в отношении реальных и предполагаемых критиков [саудовского] режима по всему миру" - такое сенсационное заявление опубликовала газета The Guardian.



Источники издания утверждают, что еще 1 мая 2018 года с личного телефона наследного принца Мухаммеда бен Салмана по WhatsApp отправили Безосу вредоносный видеофайл. В результате в течение нескольких часов с телефона скачали значительный объем информации. В окружении предпринимателя считают, что таким образом Эр-Рияд хотел навредить Безосу за то, что принадлежащая ему газета The Washington Post критиковала власти королевства за причастность к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.



Джефф Безос и Хатидже Ченгиз, невеста саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, на церемонии, организованной в честь годовщины убийства Хашкаджи



Посольство Саудовской Аравии в США назвало абсурдными сообщения СМИ о следе Эр-Рияда во взломе телефона главы Amazon. Дело дойдет до ООН, там собираются призвать США и Саудовскую Аравию расследовать инцидент.



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Этот скандал стал очередным в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. В середине января американские власти решили выслать из страны 21 военнослужащего Саудовской Аравии, проходящего подготовку в США. У них в соцсетях были обнаружены "исламистские и антиамериканские сообщения". До этого второй лейтенант ВВС Саудовской Аравии, Мухаммед аш-Шамрани, устроил теракт на крупном учебном полигоне для американских ВМС в Пенсаколе, штат Флорида. В результате погибли три человека. Сложившаяся ситуация продемонстрировала, что в последнее время у властей Королевства Саудовская Аравия (КСА) и администрации Дональда Трампа накопилось немало претензий друг к другу.



Толкнули в объятия Москвы



Изначально 45-й президент явно демонстрировал, что США и Саудовскую Аравию связывают особые отношения. Эр-Рияд стал первой зарубежной столицей, которую он посетил, став главой государства. На переговорах с саудитами американские власти не стали поднимать традиционную тему о соблюдении прав человека.



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В результате стороны подписали контракты, согласно которым Вашингтон обязался в течение 10 лет поставить королевству вооружения на $350 млрд, а также модернизировать вооруженные силы Саудовской Аравии. Однако все эти военные контракты могли быть разорваны после того, как осенью 2018 года в стенах Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле был убит известный саудовский журналист Джамаль Хашкаджи. Американский конгресс грозил королевству санкциями, призывая Трампа запретить продажу саудитам оружия. Сам президент осудил действия Эр-Рияда, пообещав "суровое наказание", однако подчеркнул, что терять заказы и инвестиции ближневосточного союзника не хотел бы. "Если Вашингтон перестанет продавать саудитам оружие, то они потратят эти деньги в России или Китае", - говорил он тогда.



Сложности в отношениях с Вашингтоном и правда подтолкнули ближневосточное королевство к мыслям о диверсификации военного сотрудничества. Желая преодолеть полную зависимость от систем американских вооружений, Эр-Рияд договорился с Москвой о поставке ЗРК С-400.



"При администрации Трампа США действуют на Ближнем Востоке довольно неаккуратно. Они фактически своими действиями или бездействием отталкивают от себя ключевых партнеров в регионе - это и Турция, и Саудовская Аравия. После атаки на объекты в ближневосточном королевстве стало очевидно, что американские системы несовершенны и американцы не готовы защищать своих союзников", - рассказал "Известиям" старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков.



По мнению политолога, очевидно, что одним из возможных вариантов становится сотрудничество с Россией. "Москве удалось выстроить взаимодействие Анкары и Тегерана в рамках Россия–Турция–Иран, хотя эти страны были историческими противниками. Нет ничего невозможного в этом плане и с Саудовской Аравией, которая является одним из ключевых региональных факторов на Ближнем Востоке. В этой связи, учитывая сложившуюся международно-политическую среду как в мире, так и в регионе в целом, можно с осторожностью говорить о возможном сближении Москвы и Эр-Рияда", - уверен эксперт.



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Новая страница в отношениях



Отношения России и Саудовской Аравии никогда не отличались особой теплотой и взаимным доверием. Однако в последнее время сторонам удалось сделать шаг навстречу друг другу, а также заново оценить взаимные интересы.



В 1926 году Советская Россия стала первой страной, которая признала Королевство Саудовская Аравия (КСА) и установила с ним дипломатические отношения. Сотрудничество продлилось недолго и уже вскоре контакты прервались, а в эпоху холодной войны Эр-Рияд был одним из оппонентов советской политики. Поддержка моджахедов в Афганистане, распространение идей ваххабизма в некоторых районах СССР, в частности в Средней Азии и Дагестане, поддержка чеченских сепаратистов - предсказуемо вызывали раздражение российских властей.



Саудитам, в свою очередь, не нравилось сотрудничество Москвы и Тегерана, который в королевстве считают главным источником угрозы.



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Постепенно между сторонами все-таки наметились точки соприкосновения. Глубокие региональные проблемы с соседями, в том числе с Ираном и Катаром, а также неудовлетворенность традиционными западными союзниками подтолкнули Саудовскую Аравию к сотрудничеству с Россией.



Официально сближение России и Саудовской Аравии объяснил министр информации королевства Авад бен Салех аль-Авад, заявив, что Эр-Рияд стремится "диверсифицировать свои внешнеполитические и внешнеэкономические связи, это необходимо для реализации стратегической программы развития "Видение Королевства Саудовская Аравия: 2030".



Визиты Путина в Эр-Рияд, а также саудовских принцев и короля в Москву активизировали бизнес-контакты. Россия важна для королевства и с точки зрения развития ядерной энергетики. Власти заявляли о планах построить на территории государства нескольких десятков атомных электростанций, Москву тоже хотели бы подключить к этим проектам.



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Взгляды двух стран совпадают по многим вопросам. Так, например, Россия и Саудовская Аравия считают, что государство Палестина должно быть создано в границах 1967 года по итогам палестино-израильских переговоров при участии международных посредников.



Помимо этого, совпадают взгляды Саудовской Аравии и России на происходящее в Египте: стороны поддерживают президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, считая исламистскую организацию "Братья-мусульмане" террористической.



Еще одной причиной столь быстрого сближения называют резкое падение цен на нефть в конце 2014 года – начале 2015-го. Москва и Эр-Рияд столкнулись с похожими экономическими проблемами: дефицит бюджета, диверсификация экономики, снижение ее зависимости от экспорта нефти.



Россия и Саудовская Аравия заинтересованы в сохранении высоких цен на энергоресурсы, учитывая, что совместно они обеспечивают 25% мировой добычи нефти. В 2016 году странам удалось заключить соглашения о снижении добычи черного золота между ОПЕК и независимыми странами-производителями.



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По мнению научного сотрудника Центра востоковедных исследований Данилы Крылова, несмотря на непростые исторические отношения между государствами, в настоящее время сотрудничество продвигается довольно активно. "У нас хорошие, развитые отношения, которые постоянно поддерживаются и совершенствуются. Они во многом основаны на межличностном факторе - взаимодействии между главами государств и внешнеполитических ведомств. При этом сотрудничество двух государств осуществляется в энергетической и экономической областях. К тому же с Саудовской Аравией у нас всегда будут поддерживаться отношения по исламской линии - в королевстве находятся две главные мусульманские святыни. Несмотря на сложности по Сирии, Ирану, есть актуальные вопросы, объединяющие Россию и Саудовскую Аравию, например безопасность в зоне Персидского залива. Москва продемонстрировала это в Сирии и продолжает делать это в Ливии - показывать свою способность не просто усадить воюющие стороны за стол переговоров, но и сформировать определенную архитектуру безопасности, новую, на равноправных условиях. Не исключено, что это может стать новой сферой сотрудничества Москвы и Саудовской Аравии", - рассказал арабист "Известиям".



В Саудовской Аравии понимают значимость Москвы в осуществлении своих внешнеполитических амбиций, однако переоценивать сближение Москвы и Эр-Рияда не стоит. Основным стратегическим партнером королевства по-прежнему остается Вашингтон. Объем торговли между странами превышает $140 млрд, в то время как с Россией он только достиг $1 млрд. Источник - Известия

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