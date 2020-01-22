Новый вирус из Китая: пять вопросов, которыми задаются ученые

01:22 24.01.2020

Исследователи торопятся узнать больше об эпидемиологии и генетической последовательности коронавируса, стремительно распространяющегося в Азии и за ее пределами. При этом эффективных препаратов для лечения коронавирусных инфекций у людей нет, как нет и сертифицированных вакцин для их предотвращения.



Новый вирус из Китая: пять вопросов, которыми задаются ученые (Nature, Великобритания)

Юэн Кэллоуэй (Ewen Callaway), Дэвид Сираноски (David Cyranoski)



Органы здравоохранения всего мира обеспокоены вспышкой таинственного вируса, который возник в прошлом месяце в китайском городе Ухань. Местные чиновники подтвердили более 500 случаев инфекции, вызывающей респираторное заболевание, и 17 смертельных случаев. Несколько случаев зафиксированы в других частях Азии и один - в США.



Исследователи торопятся изучить вирус подробнее и выяснить, способен ли он вызвать вспышку, подобную эпидемии Тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС), которая случилась в 2002-03 годах на юге Китая и унесла жизни 774 человек в 37 странах. Оба вируса входят в обширное семейство коронавирусов, куда относится и обычная простуда.



Разобраться в природе вспышки особенно важно, потому что массовые поездки с пятницы на китайский Новый год грозят ускорить дальнейшее распространение вируса.



Как вирус передается?



Самый острый вопрос - это как вирус распространяется. Китайские власти подтвердили, что часть случаев вызвана передачей от человека к человеку, но происходит ли она на регулярной основе, до сих пор неясно.



"Важно понять, соответствует ли скорость и эффективность распространения уровню эпидемии", - говорит Нил Фергюсон (Neil Ferguson), специалист по математической эпидемиологии из Имперского колледжа в Лондоне. Мониторинг частотности новых случаев и начала появления симптомов в каждом конкретном случае подскажет ученым, как легко вирус передается от человека к человеку, и есть ли у вспышки потенциал для продолжения.



Насколько он смертелен?



Поначалу ученые забили тревогу из-за смертельности уханьского вируса, потому что среди первых инфицированных было много случаев тяжелой пневмонии. Но появление более легких случаев часть опасений развеяли. При 17 смертельных исходах на более 500 заболевших вирус, по-видимому, не так смертоносен, как ТОРС, от которого погибло примерно 11% зараженных. Но для оптимистичных оценок "еще рано", считает Фергюсон.



Откуда он взялся?



Власти разрабатывают теорию, по которой вирус возник у неизвестного животного, а затем перекинулся на людей на крупном уханьском рынке животных и морепродуктов. По словам исследователей, выявление животного источника вируса поможет взять текущую вспышку под контроль и правильно оценить ее угрозу - а заодно предотвратить аналогичные эпидемии в будущем. Генетическое секвенирование предполагает, что уханьский вирус связан с коронавирусами, которые переносят летучие мыши, - включая ТОРС и его близких родственников. Однако эти вирусы переносят и другие млекопитающие, - вероятно, ТОРС передался человеку от животного цивета (она же виверра).



На ныне закрытом рынке, - где вспышка, судя по всему, и возникла, - дикие животные тоже продавались. По словам Бена Каулинга (Ben Cowling), эпидемиолога из Университета Гонконга, определить источник поможет отслеживание аналогичных случаев на рынке, а также анализы животных с рынка и их контейнеров и клеток на зараженный генетический материал.



Что мы знаем из генетической последовательности вируса?



Генетическое секвенирование уханьского коронавируса дает представление о его происхождении и распространении. Лаборатории в Китае и Таиланде секвенировали геномы по меньшей мере 19 штаммов, обнаруженных у инфицированных людей, и выложили их в общий доступ. "Это выдающийся случай, учитывая, что с начала работы прошло всего две недели", - говорит Тревор Бедфорд (Trevor Bedford), эволюционный генетик из Исследовательского центра рака им. Фреда Хатчинсона в Сиэтле, штат Вашингтон. Он анализирует последовательности по мере их поступления. "Они отлично справляются и чрезвычайно быстро наладили обмен данными", - добавляет он.



Остановить уханьский вирус



Бедфорд говорит, что самое поразительное в последовательностях - это насколько они похожи друг на друга. "Разнообразия крайне мало. Я ожидал большего и, думаю, что другие тоже". Отсутствие генетического разнообразия говорит о том, что общий предок различных человеческих штаммов появился в ноябре или декабре и быстро распространился, не успев сильно мутировать. Приобретенные мутации у каждой последовательности вируса отличаются. Однако, добавляет Бедфорд, из генома пока нельзя заключить, произошло ли быстрое распространение среди людей или в царстве животных. К аналогичному выводу пришел эволюционный генетик Эндрю Рембо (Andrew Rambaut) из Эдинбургского университета в Великобритании, опубликовав свой анализ 20 января.



Бедфорд говорит, что новые вирусные последовательности позволят заключить, вызвано ли большинство случаев повторным распространением вируса от животных к человеку с ограниченной передачей между людьми, или же вирус изначально распространился на небольшое количество людей, и большинство нынешних случаев вызваны вторичной передачей от человека человеку. "Полагаю, это и станет главной целью эпидемиологов всего мира", - говорит он. Определить степень передачи помогут генетические данные животных, от которых вирус передался людям, заключает Бедфорд.



Как быстро распространяется уханьский вирус?



Еще, говорит он, такие последовательности помогут определить генетические изменения, благодаря которым вирус перекинулся от животных к человеку. И если вспышка затянется из-за обширной передачи между людьми, Бедфорд и другие генетики будут искать признаки дальнейших мутаций, благодаря которым вирус стал эффективнее распространяться среди людей.



При этом Бедфорд предупреждает, что выводы эти сугубо предварительные, потому что данных имеется недостаточно. "Ситуация существенно изменится, если добавится ряд ключевых образцов", - говорит он.



Есть ли лекарство от коронавируса?



Доказано, что эффективных препаратов для лечения ТОРС или других коронавирусных инфекций у людей нет, как нет и сертифицированных вакцин для их предотвращения.



Группа сотрудников Китайского национального инженерно-исследовательского центра по изучению новых лекарств в Пекине разрабатывает методы лечения путем блокировки рецепторов на клетках человека, через которые происходит заражение. Сравнение последовательностей атипичной пневмонии и новых китайских вирусов, опубликованных 16 января, показало, что они связываются с одним и тем же рецептором. Команда рассчитывает возобновить работу над методами лечения ТОРС и адаптировать их для противодействия новейшему вирусу.