 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 23.01.2020
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Жээнбеков рассказал, из-за кого борьба с коррупцией в Киргизии сходит на нет
07:00 24.01.2020

24 января 2020, Бишкек - Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
Сооронбай Жээнбеков рассказал, из-за кого борьба с коррупцией сходит на нет

Сегодня в Государственной резиденции "Ала-Арча" под председательством президента страны проходит заседание Совета безопасности.
Основной вопрос для обсуждения - промежуточные результаты борьбы с коррупцией.

Решение Совета безопасности от 14 января 2019 года было направлено на устранение проблем в сфере использования недр и горнорудном секторе, напомнил глава государства.
Президент подчеркнул, что особое внимание уделено искоренению коррупции в системе лицензирования.
По словам Сооронбая Жээнбекова, были предложены меры по предотвращению перепродажи лицензий без ведения соответствующей деятельности на месторождениях, выработаны механизмы предотвращения создания местными чиновниками бюрократических препонов в работе инвесторов на местах.

Каждый руководитель обязан знать, чем занимаются его сотрудники. Руководители, чьи подчиненные причастны к коррупции или взяточничеству, также должны нести ответственность.
Сооронбай Жээнбеков
Президент выразил возмущение тем, что только через месяц после задержания сотрудников глава Госэкотехинспекции решил их уволить.
"Чего он ожидал? Почему не принял срочных мер?" - возмутился глава государства.
По мнению Сооронбая Жээнбекова, из-за таких чиновников все усилия по предупреждению и искоренению коррупции сводятся на нет.
Такие руководители бросают тень на репутацию президента, главы правительства, государственной власти
Сооронбай Жээнбеков
Напомним, АКС ГКНБ в декабре 2019 года задержаны и водворены в СИЗО шестеро чиновников Госэкотехинспекции. В ходе плановых мероприятий выявлена и пресечена устойчивая коррупционная схема в деятельности Госэкотехинспекции.

Источник - 24.kg,
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