Нью-Йорк помог саудовцам увидеть в Асаде брата. Эр-Рияд и Дамаск перезагружают дипломатические контакты, - "НГ"

07:06 24.01.2020

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

23 янв. 2020



Саудовская Аравия приступила к восстановлению дипломатических контактов с правительством Сирии. Признаком готовности нормализовать отношения стало приглашение сирийского постпреда при ООН Башара Джафари на одно из мероприятий в Нью-Йорке в честь председательства Саудовской Аравии в "большой двадцатке". Это дало возможность сирийскому дипломату и его саудовским коллегам переговорить о конфликте в Арабской Республике, в рамках которого Эр-Рияд долгое время поддерживал оппозиционные формирования.

Приглашение Джафари направил саудовский постпред при ООН Абдулла бин Яхья аль-Муаллами. То, что сирийский дипломат посетил организованное королевством мероприятие, явилось неожиданностью. Из сообщения арабской газеты "Ватан" следует, что с Джафари провели переговоры аль-Муаллами и официальный представитель Саудовской Аравии на G20 Фахд бин Абдулла аль-Мубарак. Дипломаты королевства, согласно этим данным, уверили сирийского коллегу, что все произошедшее необходимо оставить в прошлом, и обратили внимание на то, что Эр-Рияд и Дамаск связаны братскими узами. Как отмечается, аль-Муаллами и аль-Мубарак выразили любовь к Сирии и ее народу.



Приглашение Джафари заслуживает внимания с учетом того, что до сегодняшнего дня саудовское руководство не вспоминало публично о "братских узах" с Сирией. Дипсвязи двух стран – членов Лиги арабских государств (ЛАГ) прервались на фоне подавления оппозиции, предпринятого президентом Башаром Асадом на раннем этапе гражданского конфликта в Арабской Республике. Саудовский правящий дом долго считался покровителем не только отдельных групп политической оппозиции, но и определенных фракций вооруженных повстанцев.

По распространенному мнению, на ситуацию с военной помощью врагам Дамаска во многом повлияло племенное родство саудовских и сирийских кланов. Саудовская Аравия была почти единственной, кто не стремился восстанавливать отношения с Сирией после того, как ситуация "на земле" стала складываться в пользу правительственных войск, – даже когда десятки диппредставительств арабских стран на разных уровнях работали в Дамаске. Самым важным было открытие дипмиссии Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Выступая на церемонии в честь национального дня ОАЭ в Дамаске в 2019-м, поверенный в делах Эмиратов Абдул Хаким Ибрагим аль-Наими заявил: "Мы просим Аллаха, чтобы безопасность и стабильность смогли воцариться в Сирии под мудрым управлением президента Башара Асада". Эти слова произвели фурор.



В конце 2019-го "Ватан" со ссылкой на неназванный дипломатический источник отмечала, что постепенное восстановление работы саудовского диппредставительства в сирийской столице обсуждается за закрытыми дверями. Считалось неясным, намерено ли королевство говорить во всеуслышание о готовности "реабилитировать" Асада. Госминистру иностранных дел королевства Аделю аль-Джубейру принадлежат высказывания, которые свидетельствуют об осторожности правящего дома в обсуждении процессов, идущих на сирийском направлении. Не исключено, что это может быть связано с позицией США, не готовых признать законность власти Асада.



Впрочем, позицию саудовского правящего дома не стоит рассматривать упрощенно. Подход Эр-Рияда связан скорее с прагматизмом и желанием вовлечь того, кто фактически одержал победу в сирийском конфликте, в орбиту своего влияния. О прагматичном подходе свидетельствуют и попытки саудовских чиновников поддерживать контакты с Демократическими силами Сирии (ДСС) – поддерживающим США альянсом, костяком которого являются курдские отряды народной самообороны. Так, госминистр Саудовской Аравии по делам Ближнего Востока Тамер ас-Сабхан не раз был в северо-восточной части Сирии, находящейся под контролем ДСС.



Курс на нормализацию отношений обусловлен желанием Саудовской Аравии предотвратить укоренение иранского влияния на Сирию. Саудовцы, как и израильтяне, выступают за то, чтобы шиитские иррегулярные формирования, подчиняющиеся иранской военной элите, покинули территорию Арабской Республики. Не исключено, что гибель командующего силами "Кудс" в составе иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, отвечавшего за координацию иранских союзников за рубежом, создала условия для попыток поговорить с Дамаском.



Другой раздражитель для Саудовской Аравии – Турция, которая благодаря операциям на севере Сирии и поддержке вооруженных группировок стала элементом разрешения сирийского конфликта. Готовность Анкары вести переговоры с Дамаском на уровне разведведомств, продемонстрированная 13 января в Москве, вселяет беспокойство в Саудовскую Аравию. Королевство хотело бы избежать не только военного, но и дипломатического вмешательства Турции в сирийские дела. Поэтому попытка установить хоть какой-то диалог с Сирией со стороны Саудовской Аравии логична.