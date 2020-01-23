В Ташкенте откроют филиал еще одного рос-вуза - РГПУ имени Герцена

08:37 24.01.2020

Филиал РГПУ имени Герцена откроется в Ташкенте

В Ташкенте с 2020/2021 учебного года начнет работать филиал Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Студентов будут готовить по направлениям дошкольного образования, коррекционной педагогики и психологии.



Филиал Российского государственного педагогического университета (РГПУ) имени Герцена начнет работу в 2020/2021 учебном году в Ташкенте, сообщила пресс-служба Министерства дошкольного образования (МДО) Узбекистана.

Соглашение об этом было подписано 21 января между МДО, Министерством высшего и среднего специального образования и руководством университета в Санкт-Петербурге.

Филиал будет готовить кадры по дошкольному образованию, коррекционной педагогике, психологии и другим специальностям для образовательных учреждений Узбекистана.



Помимо бакалавриата и магистратуры, филиал будет вести программы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. В вузе будут доступны две формы обучения: очная и заочная. Возможна также и смешанная форма обучения.

Выпускникам будут выдавать диплом об окончании РГПУ имени Герцена, который будет признаваться документом о высшем образовании в Узбекистане.

По данным Комитета по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга, РГПУ оснастит филиал учебным, лабораторным и научным оборудованием, сформирует библиотечный фонд, а также обеспечит проведение исследований в области психологии, коррекционной педагогики и дошкольного образования.