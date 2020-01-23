В Туркмении понижен из министров в заместитети главный по энергетике - Мурад Артыков

09:15 24.01.2020

Министр энергетики Туркменистана понижен в должности, но оставлен на госслужбе

Министр энергетики Туркменистана Мурад Артыков освобожден от занимаемой должности, его место временно занял курирующий вице-премьер правительства Чарымурад Пурчеков.

Соответствующее решение президента Курбанкули Бердымухаммедова было оглашено на рабочем совещании 23 января 2020 года, посвященном приоритетам развития энергетической отрасли экономики Туркменистана.

Уволенный министр М. Артыков остался на государственной службе в том же Министерстве энергетики. Он возглавил только что созданное в структуре Минэнерго управление международных электроэнергетических проектов по направлению Туркменистан-Афганистан-Пакистан.