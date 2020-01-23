Аркадаг выгнал из Секретарей Совбеза и разжаловал на 2 звания генерала Бердыева

09:29 24.01.2020

Президент Туркменистана объявил выговоры министрам обороны и нацбезопасности и уволил главу Совбеза

22 января 2020 года Президент Туркменистана Курбанкули Бердымухаммедов провел очередное заседание Государственного совета безопасности Туркменистана.

На заседании были подведены итоги деятельности правоохранительных органов страны за 2019 год, а также определены приоритетные задачи, стоящие перед данными ведомствами на 2020 год, сообщает ТДХ.

К. Бердымухаммедов объявил секретарю Государственного совета безопасности, министру национальной безопасности Туркменистана генерал-полковнику Яйлыму Бердыеву строгий выговор с последним предупреждением за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и недостатки, допущенные в работе. Кроме того, Я. Бердыев был понижен в воинском звании до генерал-майора и уволен с должности секретаря Государственного совета безопасности Туркменистана.

Строгий выговор с последним предупреждением за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей был объявлен также министру обороны Туркменистана Бегенчу Гундогдыеву.