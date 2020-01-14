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Укрепление прозападных националистических сил в Казахстане идет рука об руку с дерусификацией, - А.Курманов
09:57 24.01.2020

В Казахстане вновь заговорили о необходимости переименования русских названий городов и, в частности, речь идет о Павлодаре и Петропавловске. Причем, началось именно с того, что 6 января в Telegram-канале пресс-службы акима Павлодарской области, была распространена информация о том, что "представитель общественной организации "Jebe" Жумабек Сманов на встрече с депутатом Мажилиса Айзадой Курмановой предложил переименовать город Павлодар в "Ертіс".

После этого десятки изданий ретранслировали эту новость, а в социальных сетях началось бурное обсуждение темы переименований, инициированной национал-патриотами. Они стали активно рекомендовать властям переименовать и город Петропавловск. Правда, тут они оказались поскромнее представителей партии "Ак жол", которые вообще требовали переименовать все областные центры Северного и Восточного Казахстана.
Замечено также, что самый пик таких "инициатив снизу" приходится на январь-февраль, когда местные акиматы под воздействием давления со стороны тщательно подобранных общественных организаций и аксакалов соглашаются, практически не раздумывая, на переименования сотен улиц, площадей и населенных пунктов. В прошлом году, в январе, без серьезных обсуждений был переименован город Зыряновск в Восточно-Казахстанской области, а также десятки поселков и аулов, а также бесчисленное число улиц и проспектов.
Все это не случайно проводится именно зимой, в лютую стужу, чтобы инициативные группы граждан, несогласных с переименованиями не могли организовать сходы, сбор подписей в общественных местах, а также акции протеста, которые, к слову, запрещены в Казахстане. Также секретно проводятся и "общественные обсуждения" куда сгоняются сотрудники бюджетных организаций или активисты проправительственных НПО.
Типичным таким "общественным" объединением является и "Jebe" Жумабека Сманова, зарегистрированного павлодарским областным акиматом и инициатором которого стали журналисты государственных изданий. Также интересным является тот факт, что данное НПО является получателем государственных грантов в рамках программы "Рухани Жангыру" по возрождению духовных и национальных традиций.
Как не трудно догадаться, эта программа стала удобной схемой финансирования националистических движений, сайтов и блогеров, призванных укрепить организационно и политически базу национал-патриотов в Казахстане. И если ранее власти прикрывались в вопросе переименований и сносов памятников необходимостью проведения декоммунизации, то есть, смены идеологически устаревших названий по указу первого президента Назарбаева, то с января прошлого года кампания откровенно приняла откровенно русофобский характер.
Это не скрывает и сам малоизвестный общественный деятель Жумабек Сманов, который в качестве примера приводит факт одномоментного переименования в ноябре прошлого года 13-ти улиц в Павлодаре и главной улицы города – Михаила Кутузова. Переименование городов с русскими названиями такие деятели считают необходимым условием "деколонизации", перенятой у украинских коллег.
Естественно, что эту идею "общественников" поддержала и депутат нижней палаты парламента от партии Нур Отан, моя однофамилица, Айзада Курманова.
"Вы на правильном пути. Одним из доказательств этого является челлендж, когда вы начали исполнять песню "Мен қазақпын". Он распространился на страну и поддержан самим Президентом. Что касается смены названия областного центра, то основания для этого есть. Мы уже давно говорим о Прииртышье", - отметила депутат Мажилиса.
Естественно, что такие идеи и предложения появляются не просто так. Раскрыл механизм массовых переименований советник министра общественного развития Айдос Сарым, являющийся еще политологом, политехнологом националистических сил и креатурой бывшего главного идеолога страны Марата Тажина. Он прямо заявил, что в ближайшие годы вопрос с русскими названиями всех городов Казахстана будет окончательно решен.
Не случайно, что этот Сарым был одним из инициаторов прозападного националистического объединения "Жана Казахстан", а затем был правой рукой Амиржана Косанова, кандидата на президентских выборах от национал-патриотов и либералов. Выходит, что преемственность прежней политики тотальной дерусификации не только на лицо, но и приобретает более откровенные и резкие черты.
Все это сопровождается появлением новых либеральных и националистических политических партий, и объединений, ориентирующихся на молодежь и получающих регистрацию от государственных органов власти. Речь идет, в первую очередь, о Демократической партии режиссера Жанболата Мамая, снявшего и презентовавшего сперва фильм о казахском "Голодоморе" при участии украинских специалистов, а затем и фильм о Сталине, якобы запрещенный Москвой для просмотра в Казахстане.
Такими же объединениями являются "Оян, Казахстан" и "Республика", которые также ориентированы на молодых людей и проповедующие национал-либеральные и прозападные идеи. Примечательно, что и Демпартия, и эти общественные объединения получают не только поддержку со стороны определенных группировок во власти, но и подпитываются грантами и поддержкой со стороны западных фондов и американских структур.
Не случайно эксперты уже заявляют, что на предстоящих парламентских выборах примет участие эта прозападная Демократическая партия, которую выпустят на политическую сцену в качестве уступки Вашингтону и как подарок Майку Помпео. Естественно, что в идеологическом багаже этой "оппозиции" требование принятия закона по "голодомору", запрета коммунистической идеологии, выход из ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и отказ от участия в интеграционных проектах на постсоветском пространстве.

Поэтому появление и укрепление прозападных националистических сил, вовлекающих в свою орбиту новые поколения казахов, идет рука об руку с декоммунизацией и дерусификацией. При этом, русофобия становится все более откровенной в лексиконе таких "общественных" деятелей и "оппозиционеров".

Айнур Курманов, Лидер Социалистического Движения Казахстана специально для News Front
14.01.2020

Источник - news-front.info
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