Новый министр культурки РФ Оля не-Бузова оказалась матершинницей-инстаграмщицей

10:02 24.01.2020

Мы думали соцсети - наша кухня и спальня. А вышло - западня

Травля нового министра культуры за старые фото и записи в Интернете говорят нам об одном - не расслабляйся [видео]

Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ



Дурацкая травля нового министра культуры Ольги Любимовой из-за того, как она шутила и как фотографировалась много лет назад, наводит на грустные мысли о том, что вся современная жизнь - отчасти находится в западне, которую приготовили для нее соцсети.

Скоро уже будет 20 лет, как сначала ЖЖ, а потом Одноклассники, а потом ВКонтакт, Фэйсбук, Инстаграм и Телеграм ласково приглашают почти каждого, ну, во всяком случае, сколько-нибудь молодого человека - давай, милый, сообщи нам что-нибудь.

Покажи себя.



Расскажи о себе.

Поговори у нас тут с друзьями.

Прояви себя.

И человек - поскольку атмосфера-то вроде располагает, он сидит у себя дома, в тишине, один на один с телефоном или компьютером, да и читают его, как правило, близкие друзья, - начинает себя проявлять.

Ставит фото. Реагирует на новости. Спорит о политике. Копирует чьи-то шутки. А там нет-нет, да и просачивается что-то менее дежурное: пляжи, черный юмор, ругань, поспешно сказанные слова, любовные или другие приватные страдания, резкие отзывы о первых лицах страны, словом, адреса-пароли-явки.

Таким образом, соцсеть превращается в этакую КУХНЮ. Мало ли что происходит на кухне?

Но соцсеть - это поддельная кухня.



В сети обсуждают фото будущего министра, где Любимова изображена в майке с хулиганской надписью. Фото: Олег Кашин



Она все помнит, а потом рассказывает кому попало.

И, когда много лет спустя тот же человек оказывается в других местах, в другой роли, делает карьеру и претендует на что-то, словом, привлекает к себе внимание посторонних, - его начинают пристально изучать. И первым делом идут именно туда.

Ой, милый, а что это ты сказал-то лет двенадцать назад?

А кого это ты земляным червяком тогда назвал?

А с кем это ты обнимаешься вон на том фото?

Ах, вот какими словами ты выражаешься!

Все с тобой ясно.

И этот озлобленный, испуганный человек - начинает что-то срочно стирать, а то и опровергать. Словом, на него выливается таз холодной воды из его же собственного прошлого. А он стоит себе, отмокает.

Потому что родной наш Интернет - создает чувство ложной интимности, ложной откровенности.

Где-то на площади, в метро, на трибуне перед незнакомыми людьми - ты не станешь говорить и показывать лишнее, но если все это метро, всю эту площадь вдруг взять, да и аккуратно припрятать под разными никами, то вроде и нет никого. Вроде уже и можно расслабиться.

К сожалению, нельзя.

Как ни странно, некоторую пользу в этом смысле приносит вообще-то отвратительная практика цензуры со стороны как государства, так и руководства корпораций.



Всплывают давнишние посты в "Живом журнале" министра культуры Ольги Любимовой.



Фэйсбук отчаянно воюет с любым нарушением политкорректности и прочей "обнаженкой".

ВКонтакт и вовсе предоставляет информацию силовым органам, если вы напечатали противозаконное.

Это крайне неприятно, и каждого человека, который попадает под власть западных банов, и уж тем более наших следователей - очень жалко, и не дай Бог никому.

Но все-таки эта новая обстановка цензуры делает одно полезное дело: приучает нас к тому, что надо вести себя осторожно. Что Интернет - это не кухня.

И не спальня.

А то мы, конечно, расслабились и разбаловались за нулевые годы, когда нынешние технологии уже развивались, но все еще многое было разрешено и мало кого волновало.

То у нас труп, то у нас мат, то голое тело, то свастика, а то и просто прямой разговор о происходящем.

Не надо.

Мало ли.

Жизнь изменилась.

И вокруг каждого человека, который имеет неосторожность вести себя непосредственно, будь он хоть министр культуры, хоть самый обычный Вася, бушует целое море ханжей, лицемеров, блюстителей морали, борцов с разжиганием розни, защитников то стариков, то детей, то женщин, то ветеранов, то религии, то истории, то русского языка, то оперы и балета. И еще миллион рассерженных типов - и все они тут, у тебя - в спальне и на кухне сидят, и внимательно смотрят, что ты им еще скажешь и покажешь.

Не надо их кормить.

Пусть сидят голодные.



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