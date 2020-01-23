 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новый министр культурки РФ Оля не-Бузова оказалась матершинницей-инстаграмщицей
10:02 24.01.2020

Мы думали соцсети - наша кухня и спальня. А вышло - западня
Травля нового министра культуры за старые фото и записи в Интернете говорят нам об одном - не расслабляйся [видео]
Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ

Дурацкая травля нового министра культуры Ольги Любимовой из-за того, как она шутила и как фотографировалась много лет назад, наводит на грустные мысли о том, что вся современная жизнь - отчасти находится в западне, которую приготовили для нее соцсети.
Скоро уже будет 20 лет, как сначала ЖЖ, а потом Одноклассники, а потом ВКонтакт, Фэйсбук, Инстаграм и Телеграм ласково приглашают почти каждого, ну, во всяком случае, сколько-нибудь молодого человека - давай, милый, сообщи нам что-нибудь.
Покажи себя.

Расскажи о себе.
Поговори у нас тут с друзьями.
Прояви себя.
И человек - поскольку атмосфера-то вроде располагает, он сидит у себя дома, в тишине, один на один с телефоном или компьютером, да и читают его, как правило, близкие друзья, - начинает себя проявлять.
Ставит фото. Реагирует на новости. Спорит о политике. Копирует чьи-то шутки. А там нет-нет, да и просачивается что-то менее дежурное: пляжи, черный юмор, ругань, поспешно сказанные слова, любовные или другие приватные страдания, резкие отзывы о первых лицах страны, словом, адреса-пароли-явки.
Таким образом, соцсеть превращается в этакую КУХНЮ. Мало ли что происходит на кухне?
Но соцсеть - это поддельная кухня.

В сети обсуждают фото будущего министра, где Любимова изображена в майке с хулиганской надписью. Фото: Олег Кашин

Она все помнит, а потом рассказывает кому попало.
И, когда много лет спустя тот же человек оказывается в других местах, в другой роли, делает карьеру и претендует на что-то, словом, привлекает к себе внимание посторонних, - его начинают пристально изучать. И первым делом идут именно туда.
Ой, милый, а что это ты сказал-то лет двенадцать назад?
А кого это ты земляным червяком тогда назвал?
А с кем это ты обнимаешься вон на том фото?
Ах, вот какими словами ты выражаешься!
Все с тобой ясно.
И этот озлобленный, испуганный человек - начинает что-то срочно стирать, а то и опровергать. Словом, на него выливается таз холодной воды из его же собственного прошлого. А он стоит себе, отмокает.
Потому что родной наш Интернет - создает чувство ложной интимности, ложной откровенности.
Где-то на площади, в метро, на трибуне перед незнакомыми людьми - ты не станешь говорить и показывать лишнее, но если все это метро, всю эту площадь вдруг взять, да и аккуратно припрятать под разными никами, то вроде и нет никого. Вроде уже и можно расслабиться.
К сожалению, нельзя.
Как ни странно, некоторую пользу в этом смысле приносит вообще-то отвратительная практика цензуры со стороны как государства, так и руководства корпораций.

Всплывают давнишние посты в "Живом журнале" министра культуры Ольги Любимовой.

Фэйсбук отчаянно воюет с любым нарушением политкорректности и прочей "обнаженкой".
ВКонтакт и вовсе предоставляет информацию силовым органам, если вы напечатали противозаконное.
Это крайне неприятно, и каждого человека, который попадает под власть западных банов, и уж тем более наших следователей - очень жалко, и не дай Бог никому.
Но все-таки эта новая обстановка цензуры делает одно полезное дело: приучает нас к тому, что надо вести себя осторожно. Что Интернет - это не кухня.
И не спальня.
А то мы, конечно, расслабились и разбаловались за нулевые годы, когда нынешние технологии уже развивались, но все еще многое было разрешено и мало кого волновало.
То у нас труп, то у нас мат, то голое тело, то свастика, а то и просто прямой разговор о происходящем.
Не надо.
Мало ли.
Жизнь изменилась.
И вокруг каждого человека, который имеет неосторожность вести себя непосредственно, будь он хоть министр культуры, хоть самый обычный Вася, бушует целое море ханжей, лицемеров, блюстителей морали, борцов с разжиганием розни, защитников то стариков, то детей, то женщин, то ветеранов, то религии, то истории, то русского языка, то оперы и балета. И еще миллион рассерженных типов - и все они тут, у тебя - в спальне и на кухне сидят, и внимательно смотрят, что ты им еще скажешь и покажешь.
Не надо их кормить.
Пусть сидят голодные.

Ольга Любимова. Новый министр культуры. Кто такая Ольга Любимова? Разбор Мардана..
ЕЩЕ КОЛОНКА АВТОРА
Вы читали Любимову, чтоб поржать. Я вам процитирую ее другую
Про самого знаменитого теперь после Луначарского и Фурцевой министра культуры Ольгу Любимову я вам скажу вот что.
Не имеет вообще никакого значения, что она там писала в нашей старой доброй свободной жэжэшке нулевых годов - когда мы еще понятия не имели про нынешнее дикое ханжество и цензуру, - и какие у нее майки, фотки, прадеды, взгляды и вкусы (подробности)
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Гремит скандал. Не поверите - культурный. Объявлено новое правительство. Тут же все кинулись читать, а чего же там министры писали в соцсетях. И здесь всплывают давнишние посты в "Живом журнале" министра культуры Ольги Любимовой. Интернет в едином порыве ахунул. Ба! Она знает слово на букву "х". Не любит театры и выставки. (подробности)
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Гамов - драматургу Коляде: Коля, а я тоже хочу футболку с твоими словами - как у министра культуры. Можешь прислать?
Со знаменитым драматургом Николаем Колядой я знаком лет 30, если не больше. Бываю на многих его спектаклях (знаменитый "Мурлин-Мурло" в "Современнике" - это по его пьесе!) Ну, конечно, перезваниваемся... Однажды он даже ночевал у нас дома - в Москве, в Крылатском...
Поэтому - когда в сетях появилась информация о том, что именно мой давний знакомый - автор нашумевшей цитаты с футболки нового министра культуры Ольги Любимовой - я сразу же позвонил в Екатеринбург, в "Коляда - Театр"... (подробности)
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Новый министр культуры Ольга Любимова живет со своими детьми в съемной квартире
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Источник - KP.RU
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