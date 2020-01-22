 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 23.01.2020
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    Туркменистан   | 
Обращение кампании "Покажите их живыми!" к президенту Туркменистана
10:36 24.01.2020

Заявление Кампании "Покажите их живыми!"
Пропавшие в туркменских тюрьмах, чьи сроки заключения закончились, должны быть незамедлительно освобождены!

Более 17 лет Туркменистане продолжается насильственные исчезновения в тюрьмах. Жертвами исчезновений стали сотни людей. Насильственное содержание в полной изоляции от внешнего мира - грубейшее нарушение национального законодательства страны и международных обязательств Туркменистана, преступление против прав человека.
Международная кампания "Покажете их живыми!" документировала более 120 случаев исчезновений в тюрьмах. В тюрьмах, где содержатся пропавшие, созданы нечеловеческие условия, соответствующие пыткам. Как минимум 27 человек из этого числа погибли в заключении.
Реальное число пропавших тюрьмах и погибших в изоляции за эти годы, безусловно, намного выше. Люди и сейчас продолжают исчезать в тюрьмах после ареста и содержатся в полной изоляции. Никто не имеет к ним доступа - ни родственники, ни адвокаты, ни представители международных организаций. Их судьба неизвестна, и никто не знает, живы они или нет. Родные и близкие исчезнувших также подвергаются пытке неизвестностью.
В настоящее время у целой группы людей из списка пропавших, составленного кампанией "Покажите их живыми!", уже закончились тюремные сроки или закончатся в ближайшие два года. Среди этих заключенных - Эсен Буриев (срок истек в 2017 г.), Иса Гаратаев (2017 г.), Базар Гурбанов (2018 г.), Аннагельды Акмурадов (2019 г.), Мамур Атаев (2019 г.), Константин Шихмурадов (2019 г.), Рустем Джумаев (2020 г.), Сапармурат Мухаммедов (2020 г.), Батыр Сарджаев (не позднее 2020 г.), Оразмаммет Ыклымов (2021 г.), Овезмурат Язмурадов (2021 г.).
В связи с этим 10 декабря 2019 года кампания "Покажите их живыми!" обратилась напрямую к президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, направив ему письмо. Кампания получила подтверждение, что письмо было получено властями страны в начале января.
В своем обращении кампания призвала туркменского лидера употребить все свои полномочия для соблюдения норм национального права и международных обязательств Туркменистана, проявить гуманизм и обеспечить безусловное и беспрепятственное освобождение заключенных из списка пропавших, у которых закончились сроки, а в случае гибели кого-либо из них - незамедлительно проинформировать об этом семьи пропавших и дать им возможность проститься с родными согласно национальным обычаям. Кампания надеется на то, что президент Бердымухамедов предпримет в ближайшее время положительные шаги по решению этой важнейшей проблемы.
Особого внимания требует положение лишенного свободы гражданского активиста Гулгельды Аннаниязова. До марта 2019 года туркменские власти удерживали его в полной изоляции в тюрьме на протяжении 11 лет, ссылаясь на судебный приговор, которого никто не видел, включая семью заключенного. Тюремное заключение Аннаниязова продолжалось все эти годы, несмотря на то, что срок его наказания давно истек, согласно изменениям в законодательстве, принятым в 2010 году.
В марте 2019 года Аннаниязова перевели из тюрьмы во внутреннюю ссылку сроком на 5 лет в поселок Карабогаз с очень тяжелыми условиями проживания. Родственники смогли получить одно свидание с ним. Аннаниязов должен быть незамедлительно освобожден из ссылки и получить возможность воссоединиться с женой и сыном, живущими в Норвегии.
Окончание срока наказания у целой группы заключенных из категории пропавших в тюрьмах, за судьбой которых пристально следит международное сообщество, дает правительству Туркменистана юридическую возможность и одновременно накладывает на него юридическое обязательство освободить этих людей, начав таким образом реальное решение проблемы насильственных исчезновений в тюрьмах. Эта ситуация создает "новую реальность" для руководства страны, когда оно обязано предъявить родственникам и общественности на свободе тех заключенных, у которых закончились сроки, и раскрыть детали судеб тех, кто скончался в заключении.
Международное сообщество должно продолжить внимательно следить за этой ситуацией и требовать от туркменского руководства реальных действий по прекращению насильственных исчезновений. Любое международное сотрудничество с властями Туркменистана должно быть обусловлено решением проблемы пропавших в туркменских тюрьмах.
***
Международная правозащитная кампания "Покажите их живыми!" действует с 2013 года, защищая права заключенных, содержащихся в полной изоляции в тюрьмах Туркменистана, и добиваясь прекращения практики насильственных исчезновений в Туркменистане. Кампания действует при поддержке международной Платформы гражданской солидарности и активно сотрудничает с широким кругом правозащитников, экспертов и правительств и с межправительственными организациями, включая ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Европейский Союз.
Дополнительную информацию о кампании "Покажите их живыми!" см. на сайте http://provetheyarealive.org/

22.01.2020

Источник - provetheyarealive.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579851360
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