Мирзиеев поручил до 1 апреля "подготовить предложения по изменению существующей системы прописки". Хоть поржем

10:49 24.01.2020

Президент поручил до 1 апреля подготовить предложения по изменению существующей системы прописки



Шавкат Мирзиеев в ходе своего послания поручил Кабмину до 1 апреля подготовить предложения по изменению существующей системы прописки, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Глава государства отметил, что сегодня существует "разрыв" между теми регионами, где сконцентрировано трудоспособное население, и теми, где создается больше рабочих мест. Решение мы видим в либерализации внутренней миграции.



"В связи с этим парламент и Правительство до 1 апреля 2020 года должны изучить международный опыт в этой сфере и разработать конкретные предложения по реформированию системы прописки", – отметил он.

Также добавил Мирзиеев, необходимо осуществлять комплексное развитие регионов, создавать для населения достойные условия жизни, ускорив процесс урбанизации. В рамках этой работы будет отобрано 12 городов-спутников 7 крупных городов – Андижана, Бухары, Самарканда, Карши, Ферганы, Намангана и Нукуса, и разработаны необходимые меры по их развитию.



Темир Исаев