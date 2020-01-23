АфганПрез Гани, похоже, в конец разругался с главой АфПравительства Абдуллой

10:57 24.01.2020

Ашраф Гани: Абдулла Абдулла и Хамид Карзай не работают над будущим Афганистана

Опубликовано: 23.01.2020 14:56

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КАБУЛ, 23 января. Накануне президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани обрушился с критикой на главу исполнительной власти Абдуллу Абдуллу и экс-президента Хамида Карзая, заявив, что последние не заботятся о будущем Афганистана.

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Хамид Карзай подверг критике позицию Ашрафа Гани по вопросу перемирия

Поводом для недовольства главы государства послужили заявления политиков, подвергающих сомнению необходимость перемирия с запрещенным в России движением "Талибан" как предварительного условия для начала мирных переговоров.

Как уже сообщал "Афганистан.Ру", инициатива перемирия, выдвинутая США в ходе контактов с талибами, не получила поддержки движения: представители "Талибана" заявили, что считают возможным прекращение огня лишь после подписания мирного соглашения.

Предложение о сокращении уровня насилия было вынесено на рассмотрение в качестве компромиссного варианта, однако президентский дворец неоднократно расценивал это условие как недостаточное, настаивая на перемирии. Тем не менее, в последние несколько дней ряд афганских политиков выразил несогласие с позицией главы государства и политикой по линии мирного процесса как таковой.

В недавнем выступлении на полях Всемирного экономического форума в Давосе президент напомнил о том, что в 2018 году в Афганистане уже проходило перемирие с талибами, отметив, что другим политическим деятелям не удалось достичь подобного.



"Это президент Карзай добился перемирия? – задался вопросом Гани. – Этого добился я. Президент Карзай сделал безусловное предложение "Талибану"? Это сделал я. Кого одобряют опросы общественного мнения как человека, которому люди готовы доверить мирный процесс? Меня".

Глава государства выразил сомнение в том, что Хамид Карзай и Абдулла Абдулла пользуются поддержкой населения и разрабатывают программу, касающуюся будущего Афганистана, передает телеканал "1TV".

"В чем состоит программа президента Карзая и доктора Абдуллы? – спросил президент. – Пожалуйста, покажите мне хоть один лист бумаги с проектом будущего Афганистана, который разработал любой из этих господ".

При этом Ашраф Гани назвал политику Хамида Карзая, пришедшего к власти после свержения режима "Талибана", неэффективной, и призвал экс-президента "отчитаться перед народом Афганистана" об усилиях, сделанных им в целях прекращения войны.



До настоящего времени Хамид Карзай, в прошлом году принимавший активное участие в межафганских встречах с представителями "Талибана", а также Абдулла Абдулла, главный соперник Ашрафа Гани на президентских выборах, никак не прокомментировали громкое заявление действующего главы государства.