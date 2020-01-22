Таджикские оппозиционеры скрываются в России, - "Yeni Akit"

11:11 24.01.2020

Турецкое издание, обеспокоенное происходящим в Таджикистане, сообщает, что в результате репрессий правящего режима в стране было арестовано по меньше мере 200 человек, в том числе иностранцы. Чем опасно для местных властей усиление влияния Партии исламского возрождения, и почему оппозиционеры бегут в Россию?

Yeni Akit (Турция): аресты в Таджикистане вызывают беспокойство



За последние несколько недель количество задержанных таджикским режимом превысило 200 человек. За жизнь лиц, подвергающихся аресту, в числе которых - преподаватели университетов, представители местных органов власти и политических партий, высказываются опасения.

Прессу не информируют о ходе расследования на основании его конфиденциальности, при этом отмечается, что среди задержанных - ученые и преподаватели, которые являются гражданами иностранных государств, в частности 60-летний гражданин Египта Али Мансур Баюми (Ali Mansur Bayumi), а также члены его семьи.



На самом деле основная проблема в стране связана с постепенно набирающей силу Партией исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Партия под руководством Мухиддина Кабири (Muhiddin Kabiri) добивалась успеха на выборах и проходила в парламент. Несмотря на то, что партия в своей риторике отрицает насилие и до настоящего времени не была вовлечена в какие-либо неправомерные акции, она все равно стала мишенью таджикского режима.



Утверждается, что последняя волна давления и насилия вызвана приближающимися парламентскими выборами. Перед выборами, которые состоятся в марте 2020 года, все оппозиционные силы были взяты на прицел. В стране, где преследованиям подвергаются не только политические противники, но и простые верующие из-за одежды и своего внешнего вида, происходят серьезные нарушения прав человека.



Таджикский режим утверждает, что аресту подлежат лица, связанные с террористическими группами. Однако, как рассказывают сотни людей, которым удалось бежать за границу, это не соответствует действительности.



В ходе операций по подавлению, которые начались с 2016 года, фактически не проводится различий между террористами и простыми религиозными гражданами.

Значительная часть оппозиционеров находится в изгнании в России и европейских странах. В сентябре 2018 года ПИВТ и три других движения (Форум свободомыслящих Таджикистана, Реформы и развитие в Таджикистане, Ассоциация мигрантов Центральной Азии) объединились в единый орган под названием "Национальный альянс Таджикистана".



У представителей оппозиции, которым удалось уехать за рубеж, в Таджикистане остаются семьи - они продолжают подвергаться серьезному давлению и угрозам.



Yeni Akit, Турция

Оригинал публикации: Tacikistan’da tutuklamalar endişe verici

Опубликовано 22/01/2020

22.01.2020